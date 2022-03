Es importante elegir el look para los eventos formales o fiestas, no deja de ser un reto estilístico para cada mujer. Ella debe conocerse bien para encontrar el tan famoso equilibrio entre lo que gusta, favorece, lo apropiado a la etiqueta, las tendencias del momento y, seamos sinceras y la estación del año, toda una aventura. Hoy los eventos están siendo muchos ya que la pandemia nos dio un respiro, casamientos, cumpleaños, aniversarios, fiestas de 15, etc.



Por lo tanto, hoy proponemos nombres de los grandes diseñadores del mundo para que tomes un tiempo y eches un vistazo en las redes acerca de sus desfiles de moda donde se marcan las tendencias. Allí tomarás inspiración y podrás salir airosa. Un consejo seguro es dejarse llevar por nuestro instinto, pero también a los dictados de pasarelas, los diseños más impactantes de las firmas de moda y las que más saben de estilo. Para simplificar la labor, en materia de vestidos de fiesta y de noche de este otoño-invierno 2021/22 y hemos asociado una a cada década vital. Toma nota de todas ellas y los nombres de los diseñadores:





A LOS 20



Es el vestido de fiesta complicado (que seguro no le gustará a tu madre)

La veinteañera es la ideal para atreverse y probar todo tipo de estilos, patrones, estampados y colores, como quien prueba un enorme menú para decidir, más adelante, cuáles son sus platos preferidos.

Es por ello que es momento de jugar con la moda e ir cultivando el estilo que se definirá en décadas posteriores. Para las fiestas, déjate inspirar por el vestido mini de terciopelo de Off-White, las mil y una opciones con complejas transparencias que plantean firmas como Valentino o Tom Ford, o súmate a los metalizados más arriesgados.





A LOS 30



El de detalles joya que dice que te gusta la moda y que sabes de tendencias

Los vestidos con apliques joya se han convertido en una de las tendencias más fuertes de la temporada. Tanto con perlas, como con brillantes cristales que decoran mangas, tirantes, o la totalidad de los mismos, son una apuesta original que aúna elegancia atemporal y atrevida tendencia de la mejor manera.

Miu Miu, Paco Rabanne o Lanvin son el espejo donde mirar para encontrar esta elegante pieza que vale por dos: joya y vestido.



A LOS 40

El de lentejuelas maximalistas con el que no necesitas grandes complementos

A los 40 ya conocerás a la perfección tu estilo, sabes que las tendencias van y vienen y al final tiendes a hacerte más con prendas de alta calidad que con muchas de poca.

Sabes que las lentejuelas vienen, pero este año toca apostar por este manido detalle en una clave muy especial, optando por diversos tonos, vestidos que aúnen lentejuelas y otros detalles y que hagan que puedas prescindir de altos tacones, largos pendientes o un maquillaje extravagante. Créenos, solo necesitarás un (buen) vestido.



A LOS 50



Celebrando el glamour con detalles de plumas

Las plumas se alzan como una de las principales tendencias de la temporada no solo para vestidos de noche, sino también para jerseys, camisas o abrigos. Apuesta por lucirlas estas fiestas y llena de movimiento y elegancia tus looks. Busca un vestido que las lleve al final de las mangas o en el extremo de la falda y déjate inspirar por los looks de pasarela de Valentino, Saint Laurent, Givenchy o Alberta Ferretti.



A LOS 60

El vestido negro elegante (pero con un punto que marca la diferencia)

No hay nada más elegante que un vestido negro. Se adapta del día a la noche y qué mejor ocasión que la Navidad para volver a invertir en uno. Esta vez, busca uno con algún detalle especial: un escote corazón, una abertura inesperada o algún tejido más lujoso, tal y como proponen Chanel o Versace.



The Lady in Red!!!!

Como dice la canción de Chris de Burgh, el rojo es uno de los colores más solicitados en vestidos de fiesta por ser un tono llamativo, intenso y elegante. Es tan protagonista en los looks de invitada que no necesita complementos para rematarlo: basta con un bolso de fiesta tipo clutch, o una cartera de sobre, y alguna pieza de joyería o bijouterie - como unos pendientes largos además de los inevitables zapatos de tacón: sandalias en verano y stilettos en invierno. ¡Los accesorios para vestido rojo de fiesta son de lo más variados!

Una de las características que mejor define al rojo en el dress code de fiesta es que admite infinidad de estilos, desde los más sencillos, en crepé o seda, hasta los más espectaculares, en raso o tul. Aunque no te faltarán tampoco vestidos de gasa o de encaje (presente sobre todo en las mangas y el escote). Asimismo, estos vestidos están disponibles en un amplio abanico de cortes, escotes -asimétrico, en V, barco, de hombros caídos y largos.

Por: María Inés Montes

Fuente: Harper's Bazaar