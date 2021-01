Las tendencias en moda verano 2021 trae los looks que se lucen en los distintos destinos de vacaciones, aun en casa, el estilo no se pierde. Lo vemos en Instagram y los europeos ya lo mostraron en la temporada que vivieron. Mujeres que no pierden su feminidad y lucen sus trajes de baño con prendas livianas y cómodas. Diferentes diseños para que puedas elegir el que mejor vaya con tu estilo, a tono del verano.

Vestidos frescos y versátiles

Una camisa larga, cruzado o túnica es una prenda básica, cómoda y funcional. Puede ser un vestido de lino o de algodón. Lo puedes usar para el día con unas ojotas o sandalias planas. Como outfit de noche con tacones y un cinto marcando la cintura.





El gran vestido de crochet

Su calado y textura es tan especial en este tipo tejido que se impone en las playas. Perfecto acompañante de atardeceres, fresco, pese a su peso y grosor. Con ojotas o sandalia de cuero, planas o con un tacón asumible, tendrás look para rato.





El encaje se impone

Lo que necesitas saber, tan poco probable como pudiera sonar, el antiguo arte del encaje de red abierta es una de las tendencias más frescas y seductoras para esta temporada.

Pareo o pañuelo grande de gasa

Ligero, elegante y práctico, puede atarlo alrededor de su cintura en lugar de un pareo para la playa o colgarlo alrededor de su cuello en las noches ventosas.

El camisero

Se trata de una de esas prendas básicas que nunca pasan de moda y siempre ocupan un lugar muy privilegiado en nuestros armarios. Combinan de maravilla con todo, son aptos para cualquier ocasión y estilizan un montón Y, gracias a los botones, podemos realzar nuestros puntos fuertes y disimular las imperfecciones.

Pantalón corto

Un par de pantalones cortos de algodón liviano, lino, jean u otra textura, es una alternativa fresca. Puedes combinarlos con zapatillas, sandalias bajas o unas chatas bien elegantes. Se adapta para cualquier ocasión del día.

El kimono

Esta prenda versátil se usa tanto para vestir como arriba del traje de baño. Conocida también como poncho de mujer, lo encontrarás en múltiples modelos, de flores, estampados orientales y otros más. El boho style ha adoptado el kimono como prenda playera, casual o fiesta.