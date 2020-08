Angel Vera nació en San Juan aunque algunas de sus pasiones nacieron en Córdoba donde se recibió de médico y se especializó en Ortopedia y Traumatología. Allí, mientras era estudiante, empezó a encontrarle el gusto a la cocina, al punto que desde hace poco más de tres meses se animó a subir recetas y encuentros gastronómicos con amigos a Youtube. Desde costillar a las llamas, zapallitos rellenos, pastas o distintos tipos de panificación son compartidos con sus seguidores en el canal "Un Angel en la cocina", o por uno de sus 4 cuentas en Facebook. Es que además de los condimentos que utiliza para los platos que prepara, cuenta con sal y pimienta propia para traspasar la pantalla. A esto se suma que canta desde rock nacional hasta música pop, un combo que le demanda una perfecta organización laboral ya que también ejerce la medicina en distintos puntos de la provincia.



Actualmente cuenta con un salón -ahora cerrado por pandemia-, donde recibe grupos de familiares, amigos o conocidos que eligen sus comidas, y si pinta, también comparten sus canciones.



Como si esto fuera poco, acaba de presentar en Youtube: "Criterio médico", iniciativa dedicada exclusivamente a la medicina.



"Tanto la cocina como la música me gustaban desde mucho antes que comenzara a estudiar medicina. En realidad, todo lo que es arte siempre me atrajo y he tratado de desarrollar diferentes cosas en distintos momentos de la vida porque todo junto no se puede hacer. Por citar un ejemplo, hace diez años empecé a pintar y de hecho tengo varios cuadros, pero luego dejé por la música. Es que cuando me recibí en el año 95 me dedique de lleno a mi profesión, estuve totalmente abocado a la medicina, y eso me trajo como consecuencia un gran estrés. Así fue que hace 5 años me dio parálisis facial mientras trabajaba en el sanatorio, y entendí que tenía que tomar la vida de otra manera", asegura Vera.



Desde ese momento decidió trabajar como médico de lunes a viernes, y el resto del tiempo lo dedica a la cocina y al canto."Cuando estudiaba, tocaba la guitarra y cantaba para los amigos y compañeros de facultad. Luego descubrí que podía tener una banda en pista y eso me permitía cantar lo que fuera. Ahora sigo con la música, pero en menor medida porque me aboque más a la cocina", indica.



El amor por preparar diferentes platos, reinventar recetas, sin duda que tuvo origen en su casa: su papá fue panadero y confitero, y a su mamá -que actualmente vive con él-, le encantaba cocinar.



"En la época de estudiantes, sólo hacíamos arroz y huevo, la verdad es que era cansador, así es que cuando me llegaba la plata del mes hacía semitas, sobre todo para los sanjuaninos que vivían allá. A la par, cuando tenía un tiempito preparaba ñoquis y otras comidas, pero la verdad es que no pude desarrollar más mi potencial por falta de tiempo y de medios económicos", recuerda.



Pasaron los años y esta pasión que había quedado algo guardada en el recuerdo resurgió, sobre todo de la mano de la panificación. Su especialidad son las pizzas con distintos tipos de masas, desde las más crocantes hasta las esponjosas que son sus preferidas. Ni hablar de los ingredientes que cambian según su creatividad, incluso también las hace de salvado para quienes quieren comer más saludable.



La parrilla es otro de los sitios preferidos de su casa, además de la cocina que está en constante remodelación para que luzca bien en Youtube. Los asados, costillares y otras exquisiteces son casi propiedad de amigos que llegan para disfrutar de sus habilidades culinarias.



Otra pata fundamental para tomar la decisión de estar en Youtube, fue su facilidad para entender la tecnología. "Esto llegó a raíz de que la gente me pedía recetas todo el tiempo. Entonces decidí crear un canal para mostrar el paso a paso. Siempre me resultó fácil lo tecnológico y aprendí a hacer de todo. El tema es que Youtube te limita los seguidores, salvo que pagues por cantidad de gente, por eso es que además tengo cuatro cuentas en facebook con cinco mil contactos en tres de ellas. De ese modo aumento la cantidad de público hasta que pueda pagar una apertura más importante por las redes", asegura Vera.



Si bien su esposa Ana y sus hijos Nicolás, Juanchi y Ana Victoria, colaboran a destajo, él aprendió a editar, poner música y hacer toda la artística de los videos. "Hace poco me regalaron un trípode, creo que fue con toda la intención que deje de molestar con las grabaciones", dice Angel entre risas.



Más espacio



La cocina sigue ganando espacio, en su corazón y en su casa. "Hace uno días compré una máquina para hacer las hojas de empanadas. Es que hasta hace unos días las estaba haciendo a mano y de repente me pidieron 12 docenas que las hice a bolillo y no me podía los brazos. Al principio cocinaba y le regalaba todo a mis amigos, pero ya empezaron a pedir en cantidad y decidí vender. La idea es colocar un espacio de comida abierto al público, al menos el fin de semana", cuenta el doctor Vera.



Para él la cocina es una fuente de creatividad por ese motivo cocina de todo un poco y siempre variando recetas. Sus amigos son, además de una fuente de inspiración, los grandes privilegiados que disfrutan de sus encuentros gastronómicos. Como contrapartida los graba para subir a su canal.



Angel es un autodidacta de la cocina, y asegura que la observación, la atención y la inventiva para siempre crear cosas distintas sin atenerse a las recetas tradicionales, son la clave del éxito. "Uno descubre a cada paso, un día hice una musaka - un plato de origen griego que se hace con berenjenas que se cocinan a la plancha, más papas y zucchinis-, y así surgió la idea de hacer algo similar para una lasagna cubierta de salsa blanca. Es cuestión de experimentar", relata.



Actualmente su cocina se abrió al público, sólo por pedido para evitar pérdidas y asegurar la frescura de los alimentos a sus seguidores. " He tenido que adaptar la cocina, agregar mesada, comprar una cocina industrial con 6 hornallas que se suma a más vieja que también uso. Tengo otra afuera para derretir grasa para las semitas o cosas que dejan olor o humo. Necesito tener todo en orden para seguir incursionando en esto. Me falta poner césped en la parte del parrillero para que todo se vea bien en Youtube. Es un gran trabajo que demanda tiempo y dinero, pero de a poco lo voy haciendo", expresa.



Y si de arte se trata, la música sigue estando presente en todo esto porque para entretener a sus comensales canta, algo que viene haciendo antes de la pandemia en cumpleaños y fiestas donde es muy requerido por la variedad de su repertorio.



Angel médico, cantante o cocinero, es una persona que pone mucha pasión y empeño por lo que hace, única receta para que las cosas salgan bien.

La gran vidriera



Según informa su propio equipo de prensa, todos los meses, más de 2,000 millones de usuarios accede a YouTube desde sus cuentas y miran más de mil millones de horas de video diarias, lo que genera miles de millones de vistas. Más del 70% del tiempo de reproducción de YouTube proviene de dispositivos móviles.



El sitio de los videos



YouTube -que quiere significar que cada uno difunde el contenido que genera- es el sitio web estadounidense dedicado exclusivamente a compartir videos que suben los mismos usuarios. Películas, programas de televisión y videos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube Gaming (dedicado a los videojuegos) son algunos de los ejemplos de lo que se puede encontrar allí. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 para poder subir videos a Internet con facilidad y sin mayores complicaciones. En octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1 650 millones de dólares.

Hay canales y contenido para todos los gustos, edades y necesidades.

Por Myriam Pérez

Fotos: Gentileza Angel Vera