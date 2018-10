El majestuoso Teatro del Bicentenario está de aniversario y para festejarlo eligió una función del Ballet Estable del Teatro Colón. Cabe recordar que el Ballet del Colón es dirigido por la reconocida bailarina Paloma Herrera, quien llegará a San Juan con la compañía y desplegará su virtuosismo. Paloma, con una vasta experiencia dentro del campo de la danza, nació en Buenos Aires en 1975 y comenzó sus estudios en danza con Olga Ferrari, graduándose con las más altas calificaciones en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A los 15 años audicionó para el American Ballet Theatre (ABT), donde luego será la artista más joven en alcanzar el máximo rango de "Principal Dancer' de la compañía, a la edad de los 19 años. Teniendo como coach a Irina Kolpakova y como primera bailarina del ABT, actuó en todas las giras por Estados Unidos, Europa, Asia y América. En mayo del 2015 se despidió del ABT y en el 2017 asumió la dirección del Ballet del Teatro Colón.



El histórico Ballet del Teatro Colon tiene sus orígenes en 1925 con el debut de la compañía. A lo largo del siglo XIX predominaba en Buenos Aires una inquietud de contar con artistas nacionales que saciaran la sed de ballet que despertaron la visita de distintas grandes compañías extranjeras al país.



Paloma Herrera ya estuvo en la provincia cuando hizo su despedida como bailarina, también en la reposición del Lago de los Cisnes junto a las dos primeras figuras del Colón, Nadia Muzyka y Juan Pablo Ledo. En esta oportunidad llega ya como directora del Ballet Estable del Colón y accedió a una charla acerca de la obra que se presentarán en el Teatro del Bicentenario con motivo de su aniversario.



Paloma, ¿Por qué elegiste este repertorio?

El programa que se presentará en San Juan el próximo jueves es muy interesante, es el mismo que presentamos en el Teatro Colón , por eso lo elegí. Lo destaco porque permite ver y deleitarse con un abanico de danzas que tiene la compañía. Trata de tres piezas totalmente diferentes, que va desde Nacho Duato, muy contemporáneo y excelente coreógrafo, a Balanchine, otro conocido coreógrafo, mucho más clásico; vale decir que va de la música española antigua a Tchaikovsky, muy clásico y conocido. Además, este repertorio muestra la faceta artística de los bailarines, diferentes estilos de danzas, musicalmente también hay variedad y coreográficamente lo mismo. Por lo tanto para mí, es super interesante mezclar estas tres piezas de coreógrafos muy importantes pero a su vez diferentes entre ellos, con un gran plus, el despliegue de la variedad y amplitud que tiene la compañía en cuanto a estilos de danzas.



El repertorio mixto que se presentará en San Juan incluye las obras: "Bruch Violín Concerto N¦. 1': Con coreografía de Clark Tippet y música de Max Bruch. "Por Vos Muero'; una obra de música española antigua, con coreografía de Nacho Duato y música de Jordi Savall; "Tema y Variaciones', con coreografía de George Balanchine y música del gran compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.





¿Cómo llegaste a ese cargo en el Colón?



Pienso que me convocaron más allá de la trayectoria como bailarina, porque trabajé muchísimo tiempo fuera del país, tengo una visión muy amplia y enriquecida de la danza bailando en los mejores teatros del mundo, además de estar 25 años en el American Ballet Theater (ABT), la mejor compañía en danzas del mundo, oportunidades de trabajar con muchos coreógrafos y personalidades de primer nivel en el ambiente artístico.



Pero, lo más importante, es que soy argentina y creo que esto es determinante a la hora de manejar semejante polo artístico como es el Teatro Colón. Hay muchos tópicos que manejar en esa casa de arte, que para un extranjero sería muy difícil: sistemas del teatro, códigos, nuestra cultura, etc., es un teatro que tiene muchas particularidades. Al mismo tiempo, creo que mi aporte es importante por la experiencia de años de trabajo en la danza tanto en mi país como en el extranjero. 25 años en el American Ballet Theater y un mundo recorrido bailando cargó mi haber de importantes conexiones, repertorios, maestros, bailarines, esto es muy enriquecedor y me dio una visión muy amplia del mundo de la danza, creo que por eso me convocaron.





¿Qué caracteriza al ballet estable del Teatro Colón?

Es una compañía compuesta por 50 bailarines que verdaderamente trabajan bajo los lineamientos de mucho trabajo con profesionalismo, excelencia y exigencia. En esta oportunidad viajará a San Juan no toda la compañía, pero es un grupo grande de bailarines. El público podrá deleitarse y disfrutar verdaderamente de la danza.

La producción de la obra es del Colón, los trajes fueron hechos especialmente para este repertorio, la cual tuvo mucho éxito cuando se presentó en Buenos Aires. La escenografía es bastante minimalista, ideal para salir de gira. Por ello la propuse, se presenta en el Teatro del Bicentenario, luego Frutillar (Chile) y La Rioja.



¿Qué significa el Teatro del Bicentenario para vos?



La experiencia que tuve en esa casa de arte fue hermosa posee todas las facilidades por eso cuando surgió esta propuesta dije que sí; además tienen un público agradecido que le gusta ver ballet. Por ello llevar a todas las primeras figuras del Teatro Colón, el público sabrá valorar, es un repertorio hermoso y la compañía tiene muchas ganas de bailar en ese teatro del que tanto se habla. Clásico y contemporáneo a la vez es la forma de ganar publico, para todos los gustos, uno u otro estilo, con profesionalismo y excelencia.





El Ballet Estable del Colón en el Teatro del Bicentenario por su segundo aniversario



Este espectáculo subirá a escena el jueves 25 de octubre, a las 21 hs.; las entradas de $150, $300, $450 y $600, se encuentran disponibles en boletería del Teatro de lunes a sábado, de 10 a 20hs. y por tuentrada.com.