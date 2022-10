Fotos: Colaboración Bosque Urbano



Bosque Urbano, nace después de un largo recorrido que hace la familia Ducloux. Guillermo y Victoria Artstein un matrimonio amante de la naturaleza, les agrada recorrer la Argentina junto a sus hijos, han estado en varias provincias, han acampado y tenido todo tipo de vivencias, pero vinculadas con la naturaleza, el campo y el paisaje. En los viajes advertían que el problema del plástico es terrible, cualquiera puede percibirlo. Para ellos era una verdadera molestia y llevan una gran pasión por conservar el medio ambiente.



Además, el matrimonio es inquietante en cuanto a investigaciones de todo tipo. Guillermo es de profesión abogado, trabajaba en un banco y se planteaba la idea de dejar ese trabajo y cambiar complemente por algunos de los objetivos que se había fijado junto a su esposa.



"Así comienza contando que fruto de los estudios del mercado y la gran ambición por armar un negocio propio, surge el gusto por la madera plástica. Esto vinculaba dos grandes pasiones, yo tengo hijos chicos y uno se esfuerza mucho por dejarles un estudio, una casa, etc., pero sobre todo pensaba en qué tipo de mundo le estamos dejando y qué hábitat van a usar de aquí al futuro lejano, con más de 70 años de proyección de vida que tiene un ser humano hoy. Esto es lo que me dio la fuerza para ir por ese camino, que es sustentable con el medio ambiente, que nos apasiona y que lo podíamos conjugar con la carpintería, oficio que ya realizaba como hobby. Luego vino la investigación y estudio de cómo se realizaba ese listón de madera plástica. Un largo camino de aprendizaje de diversos procesos, para después buscar en qué lugar de nuestro país se podía conseguir las maquinarias y cuáles estaban disponibles. Cosa que al día de hoy sigue siendo complicado porque no está muy insertado en el medio. Tuvimos una gran suerte al dar con Gastón de Santa Fe, con quien generamos un vínculo muy lindo, él hizo que esto fluyera de una manera distinta, frente a tanta incertidumbre de parte nuestra. Este señor por cuestiones de salud tenía que vender lo que había emprendido a pulmón, una fábrica de reciclado de residuos plásticos. Las máquinas que obtuvimos de él, es un rejunte de recuperación, arreglos y otras importadas alemanas, que en su momento estaban en vanguardia, pero hubo que recuperar y actualizar. Esa fue nuestra oportunidad, la compramos y luego vino una logística para transportarla a San Juan, con sus gastos y complicaciones ya que son de una tonelada y media. Así tuvimos nuestras maquinarias para la fábrica. Esto sucedió en medio de las fiestas de fin de año. Luego alquilamos un galpón y comenzamos hacer las instalaciones eléctricas, gestiones de habilitaciones y trajimos a la gente de Santa Fe para poder ponerla a punto, ya corría el mes de marzo. Hicimos la puesta a punto junto a ellos tanto del funcionamiento como la formulación de la madera.



Lo que estamos haciendo hoy es procesar y reciclar residuos plásticos urbanos e industriales, dándole valor, haciendo un proceso de reciclado de economía circular para sacar un producto que se conoce como madera plástica. No tiene que ver mucho con la madera, es un elemento estructural de gran utilidad para todo lo que son construcciones en el exterior por la fortaleza y cualidades que tiene para soportar la intemperie. Y, lo que es más importante es que es reciclado y reciclable. Hemos comprado 10000 kg de esto en el Parque Tecnológico Ambiental, de esto ya hemos procesado unos 2500 kg. de ese material y unos 4000 kg. de sillas. Hoy ya ampliamos esa red.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL LISTÓN

Primero reconocemos los residuos y detectamos de qué plásticos se trata para darle luego el proceso. Una vez detectados, hacemos la separación y ahí se empieza a procesar en un molino de alta recuperación que pica y convierte el plástico en pequeñas hojuelas o escrapel (especie de papel picado de plástico, piedritas o pelotitas), luego pasa a una centrifugadora industrial. Cuando tenemos grandes cantidades los separamos por color, que esto es para dar tonos en la fabricación de los distintos productos que vamos haciendo. Con esto se va generando una fórmula, haciendo una mezcla a la cual se le agrega un protector UV para fortalecerlo más aún contra el sol, después se le da el tono y el resto es todo material reciclado y deshecho. Posteriormente se separan por tipo de plástico, luego se hace una formula y se lava a través de flotación por lo tanto etiquetas y mugre o componentes metálicos van al fondo, por un proceso de lixiviación. Una vez que queda lavado, se hace un proceso para secado y luego se hace la extrusión del material en una máquina que a través de temperaturas el plástico va fluyendo y tome capacidad de ser moldeado. Luego se inyectan en distintas matrices para moldear listones, postes, varillas, etc. Realizamos una tabla tipo deck que mide 2m x 10cm. X 2.3 cm. que su costo es de $1200. Ideal para armar pisos de pileta, postes estructurales para hacer patas de muebles, entre otros elementos. Este proceso no genera contaminantes, no genera humos y es inocuo para el medio ambiente, con lo cual procesamos residuos, los reciclamos y no generamos como industria desechos ni toxicidad al medio ambiente.



LA CARPINTERÍA

Además de la fábrica está ubicada en el departamento de Rawson y en el mismo lugar implementamos la carpintería y una empresa de servicios. Allí realizamos todo lo que sea muebles de exterior, muebles de diseño, pisos, mesones, reposeras, estructuras para techos, etc. y contamos con el equipo de instalación de obra.

Hoy el sector comercial prefiere este material, por lo tanto tenemos muchos pedidos de mobiliario. En la planta estamos produciendo madera plástica que es un elemento estructural de gran resistencia ideal para ser expuesto a los factores climáticos en exterior. El producto tiene una vida útil de 50 años y evita la tala de árboles. Nuestro producto está destinado a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable comprometidos a 2030, generamos un producto sustituto de la madera natural y tradicional que evita la tala de bosques y la contaminación ambiental.





Plásticos urbanos e industriales

"Ya llevamos como 15000 kg de residuos plásticos tratados, venimos procesando un montón de basura. Esto genera una satisfacción muy grande personal y junto con la gente que trabajo, yo siempre les digo: "No hay que olvidar el primer día que llego la basura a la fábrica y la tratamos con asco, todavía hay mucho por hacer en la provincia con respecto al tratamiento de la basura". Tengo buenas expectativas y esperanzas con todo en que San Juan va ha avanzar.



Al día en que lo transformamos y empezamos a sacar las primeras maderas y postes con ese mismo plástico mugroso y contaminado realmente es maravilloso y realizador, trabajar con algo innovador, los chicos que trabajan son jóvenes y se formaron junto a nosotros. Esta bueno porque no están contaminados por el paso en otras empresas o negocios.



Tenemos habilitación municipal y estamos en proceso con la Secretaría de Medio Ambiente, en realidad a pasado poco tiempo y en ese tiempo han pasado muchísimas cosas muy difíciles. Conseguir la certificación de impacto ambiental para dar disposición final a los residuos que nos traen, es nuestro próximo paso hacer gestión dentro de las industrias recibiendo los residuos y darle gestión de producción".

La visita del Gobernador Sergio Uñac

"Guillermo expresó que para ellos fue un día muy especial, ya pudieron mostrar no solo el producto que hacen sino todo el proceso del reciclado del plástico, un modelo de economía circular. La idea es avanzar más aún y estar a tono con las tendencias mundiales de sustentabilidad".



Dicha visita fue realizada el pasado 4 de octubre, después que se realizará una interesante jornada de capacitación gratuita sobre los nuevos modelos de negocios de triple impacto -que incluyen además de la rentabilidad, el impacto ambiental y social-, y estuvo a cargo de destacados profesionales. Se trató de la tercera edición de "Argentina Impacta San Juan 2022: un llamado a la acción", actividad que nuclea a referentes de distintos sectores para poner en común experiencias, reflexiones, debates y propuestas de acción sobre negocios sostenibles. Esta jornada se realizó en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Triple Impacto para el Desarrollo Sostenible de San Juan, y es organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través de la Agencia de Inversiones San Juan.