"Salí a recorrer la ciudad, me propuse develar historias que ella me quiera mostrar. Paseando por la zona de Trinidad e ingresando a la ciudad por calle General Acha al sur; al llegar a Avda. de Circunvalación, me apodera la admiración, una obra arquitectónica solemne, cuenta el Arq. Jorge Cocinero Raed. Una gran casona blanca resplandeciente de dos pisos, con sus columnas y vigas de madera oscuras y a la vista, sus tejados muy empinados, dejan traslucir la majestuosidad imperante de una obra arquitectónica en la zona. Se trata del Chalet de la Familia "González Rodríguez'. Sus cualidades, propias de un período, trata de mostrar la riqueza formal de un estilo medieval que se genera en Inglaterra. El chalet está impregnado de "estilo Tudor', cuyas raíces están en la Dinastía Tudor que gobernó en Inglaterra en el período comprendido entre 1485 y 1603. El modelo de casona, era muy usado en las aldeas rurales, por los grupos sociales más adinerados de ese período.



Corre el año 1932 y una familia de apellido Pujol se aventura en la construcción de un distinguido chalet, situado en calle general Acha y Saturnino Sarassa. En el año 1944 ya habiendo pasado el terremoto, la propiedad es adquirida por el Dr. Héctor Francisco González (pionero en el estudio del cáncer en la provincia) y su esposa Nélida Rodríguez Sánchez.



Mabel, una de los cinco hijos que tuvo el matrimonio, nos recibe en el chalet invitándonos a pasar, sin antes dejar de admirar los jardines que rodean el hogar. "Ella cuenta, que su padre al momento de comprar el chalet, vio pasar a la Virgen del Rosario en procesión, por el frente de la casa y al ser muy creyente, lo tomó como una señal para realizar la compra en forma inmediata'. La estructura había sufrido un desplazamiento de 3cm. en uno de los laterales del chalet. Luego de su compra se procedió a consolidar el edificio para otorgarle la seguridad necesaria a la familia.

"Recorrer el patrimonio es también tener presente recuerdos que encierran el pasado de nuestro pueblo, la nobleza de su gente y la riqueza de su historia", aclara el Arq. Jorge Cocinero.

Más allá del propio relato, resulta relevante considerar el carácter histórico del lugar. Allí es donde se inició la Batalla "La Chacarilla', acontecimiento en el que el General Benavídez enfrentó al General Acha, siendo una de las más cruentas ofensivas de la historia sanjuanina y muy bien documentada en el libro "Lugares Históricos de San Juan', de César M. Guerrero que fuera impreso por Editorial Sanjuanina.



Héctor Francisco González atendía a sus pacientes en el chalet y sus honorarios en la mayoría de los casos era por canje. Mabel, agrega "que su padre era mendocino y radicado en San Juan. Muy comprometido con la sociedad, fundó el segundo Dispensario Anticanceroso del país, dirigió el destacado Hospital San Roque. Fue también médico Legista de la Policía, médico Forense del Poder Judicial y médico de la Armada. En sus ratos de ocio se dedicaba a la actividad cultural, en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi y al catolicismo con mucha pasión e intensidad'.

Un paseo con estilo propio

Atravesando un encatrado de madera blanca con enredaderas nos conduce hacia la entrada principal. Pero antes de llegar una fastuosa glorieta de madera, se apodera de mi vista. No puedo dejar de pensar e inmediatamente se recrea en mi mente, un pasado lleno de fiestas, alegrías y romanticismo.

Al subir por la escalera con peldaños y pasamanos de madera, los barrotes tallados toman una trascendencia impecable. En el primer piso se encuentran tres dormitorios con ventanales de grandes dimensiones que permite observar el exterior. Los pisos de parqué relucientes complementan el lugar.

El acceso principal se jerarquiza por una escalinata que lleva al portal de ingreso. Una arcada en punta llamado arco ojival, muy usado en este estilo, se complementa con ornamentos y decorados.

Las decoraciones son muy racionales y rústicas, dejándose ver y haciendo entrever el estilo clásico de la época.

Al ingresar un gran espejo de estilo francés se impone en una pared revestida en madera.

El hall distribuidor nos comunica con dos comedores, tres salas de estar y una cocina en perfectas condiciones de uso y cuidado. Una de las salas era utilizada como aposento de invierno, aprovechando los rayos de sol que el norte les brindaba y donde se pasaba grandes momentos y horas en el frío de la estación.



La decoración del chalet denota pocos lujos, donde los muebles que existen son de un estilo francés refinado. destacándose la fuerza interactiva de los espacios, los muebles y quien la habita.

Fuente: Mgtr. Arq. Jorge Cocinero Raed - Profesor Universitario UNSJ - Presidente Accodepas (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino).

Fotos: Sr. Pepe España

Agradecimientos: Sra. Mabel González