Últimamente hay un boom en la reutilización de estilos de los 90"s, esto tal vez se deba a la estrategia comercial de que las personas que crecieron en esa período, ahora tienen poder adquisitivo. A diferencia del "retro antiguo", que se enfoca desde principios del siglo hasta 1960, sus trazos son más sencillos, con colores vivos y una inspiración digital.



Propiamente no se puede hablar de que esa época fuera digital, pero sin duda los avances tecnológicos comenzaban y sobretodo se vuelve popular ser "geek". De ahí la influencia de todos esos símbolos en el diseño. A continuación te mencionamos unas cuantas características que están retomando los profesionales. Colores vivos con tonalidades felices y brillantes (amarillos, azul, naranjas, rojos). Posee elementos y diseños planos, sin extras que perturbe la forma. Figuras geométricas con trazos gruesos. Squiggles o garabatos abstractos. Temas basados en los primeros videojuegos, ilustraciones en pixeles. Estilo neón, desde los colores hasta lo que imita luces de neón.

Tipografía que imitan títulos de videojuegos, películas o televisión. Animaciones simples sin mucha velocidad y que saltan un poco. Ilustraciones abstractas de personas pero no caras. Temas musicales con cassettes, boom box, platos giratorios. Tipografía personalizada con estilo burbuja, serifas bloque de bloques, etc. No se usa mucho lo audiovisual (fotografías o videos). Bien, ahora que sabes de este estilo te proponemos echar un vistazo a La Conce Showroom, donde la moda es versátil. Deja de lado el comfy, usado en pandemia, para conseguir un look más chic.



Muestra una colección donde cada prenda adquiere un protagónico, llamado "momentos" o "celebrar", que se caracteriza por reflejar la libertad a través de la estética. Lo que supuso una total liberación en los diseños y en los colores de fantasía. Sin embargo, la tendencia de hoy en día que podemos ver en tiendas se diferencia en algunos aspectos, aunque permanece esa combinación del arte pop sesentero y la sicodelia de los estampados en colores brillantes y diseños geométricos. Continúan los pantalones de talle alto con pierna ancha o acampanada y los trajes se convierten en hit junto a camisas de cuellos grandes y chaquetas masculinas. Los vestidos de inspiración victoriana son referencia y se combinan botas, zuecos o sandalias. Al igual que ocurrió en los setenta, de nuevo regresan al actual estilo retro las plataformas.

La colección otoño invierno se llama momentos y celebrar, la idea es tomar todos los momentos que perdimos dos años atrás. Se basa justamente en momentos que no pudimos vivir por la pandemia y por supuesto celebrar cuando así sea.



* Estampas que tienen que ver con retomar, recordar, rememorar momentos.



* Por ello las estampas de trébol y las rayas en sus diferentes versiones



* Colores energéticos que se conectan con la naturaleza.

El Dato en precios



Botas: Desde $9.800 a $15.500



Vestidos fiesta: Desde $10.500



Los sweaters: Desde $6.000 a $9.500



Pantalones y pallazos: Desde $5.800 a $8.900



Blazer: Desde $13.300 a $15.300



Tops: Desde $5.400 a $6.210





A pesar de las bajas temperaturas la piel se muestra tanto en poleras, remeras y sweaters. Lo geométrico toma un papel preponderante para dibujar la silueta de la mujer.





Las botas



Es un elemento fuerte este otoño invierno ya que están marcadas por tacos cristalinos, tachas y bordados. Nos sacamos las zapatillas y pantuflas para vestirnos más abrigadas al salir de casa.





La Conce

Showroom de Indumentaria y calzados

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración La Conce