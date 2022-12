Por: María Inés Montes

Un clásico el andinismo en Argentina, una aventura para llegar más alto que los cóndores. Lucas Cáceres, guía certificado de montaña cuenta su trayectoria en las alturas. Un hombre apasionado de la montaña y su entorno. Es dueño de Wayra el campamento base del Cerro Mercedario. Estudios, experiencias y trabajo para lograr que San Juan tenga lo mismo que el Aconcagua. El cerro Mercedario es el cuarto pico de América. Montaña mítica de la bella Cordillera de la Ramada, en la provincia de San Juan, los incas supieron escalar hasta los 6.770 m de su nevada cumbre para rendir culto al dios Sol. Una invitación a conectar con lo más alto, profundo e impactante.

La cordillera es de respeto, inaccesible por momentos, dura en aclimatación, no es para cualquiera a pesar de no requerir un basto entrenamiento para escalar. Para lo cual se sugiere contratar guías de montañas certificados para información detallada sobre las rutas y condiciones del terreno, a parte de la experiencia en llevar clientes a diferentes lugares. Una subida al Mercedario requiere aclimatación y dependiendo de las condiciones climáticas puede llevar un par de días. Imagínate que estás en medio de la cordillera de los Andes y has podido ver todas las maravillas que te ofrece la naturaleza, disfrutas las estrellas, la inmensidad, los saltos de agua, los glaciares, los animales, la vegetación de alta cordillera y además le sumas la llamada irresistible de las cumbres cuyanas. Una experiencia que cuando llegas dices: lo logré además de aportar aprendizaje, crecimiento y superación personal siempre acompañado por expertos en montaña. Estamos en época de este deporte o de realizar trekking de montaña como turista.

Flora y fauna en los cerros de alta montaña sanjuanina

San Juan es un lugar que ofrece en la época estival este tipo de expediciones, desde las más fáciles de lograr, como el Arroyo Turquesa hasta las más costosas, como hacer cumbre en el Mercedario. En cuanto a las escaladas, las Caletas, es el sector con más escaladas deportivas en la provincia tiene 300 vías. Hay mucha gente que hace esto, sobre todo de otras provincias por la calidad de escalada que hay en el lugar. Así comienza Lucas a contar cómo llegó a abrazar las montañas. "Empecé con un curso de iniciación en la montaña en el Andino Mercedario hace 16 años, me gustó mucho la montaña y veía que mis instructores se ganaban la vida haciendo ese trabajo. Por lo tanto, decidí realizar ese trabajo para ganar en la vida pero siendo feliz y disfrutando lo que más me gusta, la montaña. Lo que la gente llama trabajo, para mi es una pasión, un trabajo con gusto.

En la provincia hice la escuela para guía de trekking de cordillera, pero está en desarrollo y no sirve para trabajar a nivel nacional, en cambio la escuela de Mendoza si es reconocida a nivel nacional por eso estudié allí.

Comencé trabajando en el cerro Aconcagua, como cocinero en los campamentos de altura, ya que también me gusta la cocina. Luego continué porteando, hice doce temporadas allí. Portear es llevar la carga de los clientes. La carga se lleva hasta los 6000m. desde el campamento base que está a los 4.300 m de altura. El primer porteo está en campo uno a 4.800 m el segundo a campo dos que esta 5.300 m y el tercer porteo de altura sería los 6.000 m. Esto lo hice en la temporada 2009-2010. Desde que empecé a trabajar en el Aconcagua siempre pensaba: ¿por qué no podemos tener esto en San Juan en el Mercedario?, ya que estamos a la sombra del más alto de América. El cerro Mercedario es ideal para ofrecer los servicios tanto a la gente del país como a los extranjeros. Entonces, siempre me dije: 'Este debe ser mi objetivo', a pesar de estar a la sombra del Aconcagua, debía atraer gente a quienes les guste la montaña. Luego de trabajar varias temporadas en el Aconcagua, mi hijo estaba por nacer, por lo tanto debía tener mi trabajo en San Juan para estar cerca de mi familia. Y, es este gran hecho el que me fue guiando para poder estar en mi provincial.

Este es el comienzo de un sueño

"Así pensé en montar una pequeña empresa, daba clases de escalada deportiva y cursos de iniciación a la montaña en el Club Andino Mercedario. Esas prácticas se llevan a cabo en la precordillera, por ejemplo en los cerros: Tontal, Sapo, América, la Sal, Villicum, Rinconada, etc. Apareció luego, una oportunidad, el 'Emprendedor Turístico', entonces, armé un proyecto y por suerte me salió, fue en el 2017 cuando me lo entregaron. A la par de este hecho, no se cómo se enteró un amigo que trabaja en la Patagonia y junto a otros amigos extranjeros me solicitaron los servicios y logística para una expedición en la pared sur del Mercedario. Con lo ganado en el Emprendedor turístico más unos ahorros, compre el domo y otros elementos. Así arme mi proyecto, un campamento base en el Mercedario, Wayra. Me fui a la cordillera con un amigo a montar todo y dejar todo listo para la expedición. Por suerte se realizó con éxito. Pero con una expedición no bastaba, la verdad es que costaba mucho vender esto, por lo que tuve que volver al Aconcagua a trabajar dos temporadas más. Ya era como décimo segunda temporada en el Aconcagua y terminando el trabajo apareció el covid. Un amigo argentino que estaba en Andorra, España me avisa que lo están por deportar, pues él venía dispuesto a ayudarme con mi emprendimiento, a trabajar, a planificar y apostar a cambio de nada. Así sumamos cinco amigos en el trabajo, pero pensaba como les iba a pagar. En la temporada 2020/21 cuando todo comenzó abrirse luego de la pandemia, comenzamos con el trabajo, nos fue bien, nos hicimos más conocidos en la provincia. En esta ocasión hubo pocos extranjeros porque todavía no les estaba permitido viajar pero estuvo explotado de turistas argentinos debido a que el Arroyo Turquesa se puso de moda. A la temporada siguiente seguimos apostando y funcionando como una cooperativa ya había más extranjeros.

Luego de un tiempo, mis compañeros debían volver a sus lugares de trabajo, unos en el monte Fitz Roy (Patagonia) y otros al Aconcagua y otro amigo está a cargo de Valle Extremo en Valle Fértil. Así quedé solo, en realidad es una manera de decir, ya que tengo muchos amigos argentinos y extranjeros y a la hora de un gran trabajo siempre están disponibles".

Expediciones

"En estos momentos soy el único prestador fijo con campamento base en el Mercedario, hay otros prestadores más pero no fijos. Cuando se contrata una expedición ahí me movilizo, mientras tanto no hay nadie en el campamento base. En febrero 2023 hay una expedición, entonces mis amigos vienen a San Juan a trabajar para ello. Suelo contratar algún guía local, ya que todos somos amigos y cuentan con experiencia. Para la temporada 2023 ya tenemos muchos clientes extranjeros, y la idea es continuar trabajando para llevar nuestras montañas al mundo.

El 1 de noviembre 2022 armamos el campamento y desde esa época estamos recibiendo turistas, un grupo de siete suizos, argentinos en el Arroyo Turquesa, en distintos fines de semana y hace poco llevamos una expedición de la cara sur del Mercedario que eran dos guías ecuatorianos con una clienta estadounidense, hicieron cumbre casi en tiempo récord. En esta oportunidad tuvimos el apoyo logístico de un amigo que tiene una empresa llamada Andes Límite, de Gabriel Fava, unos de los mejores montañistas de la Argentina. A partir de enero 2023 está lleno de expediciones para optar, como al Cerro Wanda y al Cerro Negro, estos se encuentran en frente al Arroyo Turquesa hacia el este del glaciar el Caballito, con 5.300 y 5.600 m de altura. Además, ofrecemos expediciones al Arroyo Turquesa y en febrero una expedición al Mercedario".





Origen de Wayra

"Wayra significa viento en la lengua quechua, es el mismo nombre de mi hijo. Yo tenía un libro llamado "Cartas de un Chamán a su hija por nacer", se lo leí todas las noches, mientras estaba en el seno de su madre. En uno de los párrafos el libro dice: "Tú te llamarás Wayra para que seas libre como el viento". El significado para mí de viento es que tiene fuerza y va para adelante. Lo consulté con mi pareja y por eso mi hijo se llama Wayra".





Diferencias entre el Aconcagua y el Mercedario

Primero es el impacto de gente, es el más significativo ya que al Aconcagua sube mucha gente.

La altura es otro determinante, son 250 m menos en el Mercedario.

El paisaje del Mercedario es poco impactado, por lo tanto hay mucha flora y fauna (guanacos, zorros, pumas)

En cuanto a la dificultad técnica son similares, son trekking de altura, a partir de los 4.000 m ya se siente mucho, por ende cuesta la aclimatación, pero no deja de ser una caminata poco técnica. Lo técnico está dado por la altura y la posibilidad de aclimatar ya que a los 6.000 m ya se siente muchísimo.





Famoso en el mundo

El Arroyo Turquesa es una de las maravillas naturales que se pueden visitar en la provincia de San Juan. Ubicado en la cordillera andina, es posible llegar desde Barreal los 100 km de montaña que lo separan de la Laguna Blanca. Está a 4.000 m sobre el nivel del mar, en la Cordillera de La Ramada, rodeado por una de las 10 cumbres más altas, el Cerro Mercedario.

Su hermoso color se debe a la presencia de cobre que tiñe las piedras del fondo y así adquieren esta tonalidad. También podremos disfrutar de maravillas naturales como el Glaciar Caballito, desde donde se encuentra la naciente del arroyo.



