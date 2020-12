Previo a las fiestas de fin de año comienza a verse en las mesas de todos los hogares el pan dulce. Amado por muchos, odiados por algunos, no se puede negar que una Navidad o Año Nuevo sin este pan no es una fiesta.

Con pasas, frutas abrillantadas, chocolate, frutos secos o solo, su masa tan peculiar es lo que le da ese sabor que se vuelve tradición en las tardecitas de verano, acompañado de unos buenos mates.

Alentando a que te animes a hacerlo en casa, Leandro Sanduay, repostero profesional dueño de Mansa Tarta, nos comparte su receta para un pan dulce perfecto.

Ingredientes (para dos panes de medio kilo)

Para la masa previa:

150 gramos de Harina 0000

120 cc de Leche

1 cucharada de Miel

10 gramos de Levadura

Para el amasijo:

350 gramos de Harina 0000

½ cucharadita de Sal fina

2 Huevos

1 cucharada de Miel

100 gramos de Azúcar

1 cucharada de ralladura de naranja

1 cucharada de Esencia de vainilla

Jugo de una Naranja

40 gramos de Levadura

100 gramos de Manteca

Para el relleno:

500 gramos en total de chocolate semiamargo, ciruela pasa, almendra, pasa de uva y nueces.

Preparación:

Para la masa de nuestro pan dulce, colocar en un bol la leche, harina, miel y la levadura. Integrar bien todos los ingredientes y dejar leudar la masa, tapándola, a temperatura ambiente por 2 horas aproximadamente.

Para el amasijo, sobre la mesada o una mesa limpia, hacer una corona con la harina y salar por el borde externo. En el centro agregar los huevos, la miel y el azúcar. Con mucho cuidado, sin romper la corona, integrar estos tres ingredientes.

Sumar a la mezcla del medio la ralladura y el jugo de naranja, la esencia de vainilla y la levadura. Volver a combinar los ingredientes sin romper la corona.

Agregar la masa (que estuvo leudando) y volver a integrar, cuidando la corona. Una vez unida esta preparación, comenzar a integrar la harina (ahora si puedes romper la corona) hasta formar una masa. Sumar la manteca pomada y seguir amasando. Leandro afirma que al principio va a costar, pero un par de golpecitos contra la mesada o mesa serán suficientes.

Pasar la preparación a un bol, cubrirlo y dejar leudar a temperatura ambiente.

Para sumar las frutas, espolvorear la mesa o mesada con harina y estirar la masa, cubrir con los ingredientes del relleno, enrollar del derecho y del revés y bollar.

Colocar la masa en molde de pan dulce y dejar leudar al tope del molde. No olvides pintar con huevo y reservar. Llevar a horno precalentado por 25 minutos aproximadamente (de acuerdo al tamaño del pan dulce). No olvides hacer la prueba del palillo seco si tienes dudas sobre su cocción, para que no se queme.

Secretito: Leandro sugiere decorar este pan dulce con un delicioso glasé de naranja. Para ello necesitarás 50 cc de jugo de naranja y 250 gramos de azúcar impalpable. Para lograr el glasé, batir el jugo de naranja con el azúcar y bañar el pan dulce. Se pueden sumar frutos secos a la decoración.

Seguramente te antojaste de solo leer la receta, pero si sos de esas personas que se te quema hasta la sopa, te tengo una buena noticia.

Para estas fiestas, Leandro ha preparado unos boxes imperdibles compuestos por: Pan dulce de ¼, budín navideño, garrapiñadas, maní con chocolate y un Mum extra brut, todo en una caja con tarjeta personalizada para regalar o regalarse.

Durante estas fiestas, endulza tu mesa navideña haciéndolo con tus propias manos o apoyando emprendedores locales.

Colaboración:

Leandro Sanduay, pastelero profesional.

Instagram: @MansaTarta – Contacto: 2645816011