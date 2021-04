La realidad que se ve y vive con los animales es terrible. Corazones insensibles, desidia, indiferencia y algo más con respecto a estos seres vivos. Pero frente a un escenario triste hay otro que nos deja un ejemplo y mucho para meditar: "La gente que ayuda, que adopta, que entrega su tiempo, que les da su cariño, que trabaja con ellos y sin pensar en fines de lucro'. San Juan es una provincia empática ya que hay muchos grupos de personas, que incluso a través de las redes sociales, ayudan a encontrar a los perdidos. Por ello su accionar vale la pena mencionar frente a la próxima celebración.



El cariño o amor que sentimos hacia nuestros compañeros caninos, felinos u otro animal doméstico (y el que recibimos por su parte) tiene una razón de peso y valor de muchos en esta vida. Y, sin ir muy lejos en medio de la pandemia, las mascotas cumplen un rol fundamental en cada seno familiar. Son la entretención de muchos, compañeros fieles, amor incondicional, de sentimientos puros, así lo saben demostrar, a veces hasta mejor que los humanos.



Varios experimentos llevados a cabo por un equipo de científicos del departamento de Ciencia Animal y Biotecnología de la Universidad Azabu (Japón) han demostrado que la hormona del amor, la oxitocina, es la que, con la evolución de este animal junto a su mejor amigo, ha creado una conexión tan fuerte como la que se crea a nivel biológico entre padres e hijos. Así, el simple contacto visual entre el perro y su dueño fortalece sus vínculos afectivos, según concluye el estudio que recoge la revista Science.



¿Qué pasa cuando abandonas a tu mascota?



Las consecuencias van desde depresión y pérdida de confianza en el animal hasta un terrible conflicto social. El abandono tiene un impacto emocional negativo en todo ser vivo, el que puede derivar en serias consecuencias comportamentales. En el caso de un animal doméstico, son seres que tienen la característica de dar amor incondicional. Ellos consideran al humano que los cuida su mundo, parte de su manada -si hablamos de perros- y al abandonarlos, les arrancamos esa seguridad y confianza que todo animal debe de tener para gozar de una vida equilibrada. El abandono los traslada a la calle donde deben luchar por la sobrevivencia en un mundo cada vez más hostil, pasan hambre, frío, dolor y angustia; viven constantemente en un estado de estrés. Esto abre la ventana a un mundo de enfermedades, que posiblemente, no recibirán atención veterinaria oportuna. Además, están expuestos a diversos peligros como peleas, atropellos y maltrato, tanto físico como emocional. Esto puede generar mucha agresividad en el animal, generalmente como mecanismo de defensa. Por otro lado, la comunidad también se ve afectada pues debe de lidiar con una sobrepoblación de animales estresados que representan un constante problema de seguridad pública e higiene, y que de no ser esterilizados, se exponen a seguir reproduciéndose.



Al ser abandonado, el animal doméstico automáticamente se deprime y siente que no puede confiar en nadie pues cree que todas las personas harán lo mismo. Un problema muy común entre las mascotas que han sufrido de abandono es el miedo que tienen a que otro humano los vuelva a dejar. Para tratarlos a estos se requieren de mucho amor y paciencia, y la persona que los adopta debe hacerles saber que ya están en un hogar donde serán amados para siempre. Así, un estudio realizado por académicos de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, señala que aquellos perros que muestran ansiedad de separación suelen ser pesimistas. Dicha ansiedad suele traducirse en ladridos, destrucción de objetos y en hacer sus necesidades donde no deben. Este comportamiento solo genera más razones para descartar al animal, lo que alimenta el círculo vicioso del abandono. Hay varias formas de ayudar a una mascota para evitar que los devore la ansiedad, especialmente cuando se quedan solas en casa. Una de ellas es dejarla 1 minuto sola y luego volver, luego dejarla 2 minutos y volver, dejarla 3 minutos, 4 minutos y así hasta llegar a 15 minutos y cada vez que se regresa, darle un premio por haber aguantado bien. Los cambios no se darán de la noche a la mañana, pero con fe, disciplina y paciencia habrá buenos resultados.

Sala de Emergencias San Juan

Emilia Merino trabaja en la ONG 'Sala de Emergencias San Juan', este proyecto comenzó hace 5 años con la finalidad de rescatar, ayudar al maltrato y solucionar los perros callejeros enfermos. Ella cuenta: "El objetivo de nuestra ONG es el rescate, recuperación, socialización, educación y luego dar en adopción a las mascotas de la calle. Luego de un tiempo logramos construir de material los caniles. Por otro lado debido a la situación que se vive hace 3 años de ataques de perros, es que la justicia nos envía aquellos que atacaron. Nuestra misión es reeducarlos, algunos pueden ser dados en adopción y otros no, por lo cual siempre vivirán con nosotros. Hoy estamos enfrente de serios problemas ya que no podemos cumplir con esto debido a la gran cantidad de perros judicializados que hay y además, el gran gasto que nos demanda ya que solo nos ayuda Medio Ambiente con el alimento, todo lo demás sale de nuestros bolsillos.

El trabajo de la ONG es con todo tipo de animales, ya que rescatamos perros callejeros en muy malas condiciones, perros judicializados por algún incidente, con víboras que ingresan a domicilios y hasta tuvimos zorritos.

En forma permanente trabajamos 4 personas, pero los fines de semana suelen sumarse algunos voluntarios más. La realidad es tremenda, tanto en mal trato, como en abandonos, ya que desde que salió la Ley Lara subió casi un 70% los abandonos de perros grandes, ahora nos encontramos muchos perros ahorcados, atados con alambres y lastimados, acuchillado y violados, esta es la cruel vivencia que tenemos los proteccionistas que la vivimos a diario'.



El Dato: Para ayudarnos con donaciones 264 -5631131

Aka Pacha Asociación Civil

Guadalupe Nievas, pertenece a "Aka Pacha Asociación Civil' que se origina como proyecto desde fines de 2019. Se constituye a principios de 2020, pero las voluntarias trabajamos juntas desde el año 2012 aproximadamente. Son 5 voluntarias activas avocadas a diversas tareas en conjunto dentro del proteccionismo, cuya finalidad es lograr una sociedad respetuosa y empática con todos los animales. Y, a corto plazo, lograr controlar la población de animales domésticos mediante métodos éticos y eliminar el maltrato hacia los animales.



Guadalupe aclara: "La realidad de los animales en las calles (teniendo o no propietarios) hoy es pésima. Desde perros con una esperanza de vida que alcanza los 5 años cuando el promedio es de 14, hasta numerosas camadas de gatos ferales (no domesticados) muertos por envenenamiento, ataques de perros a personas y abandonados en bolsas y cajas. Pasando por cotidianidades como sarna, miasis, moquillo nervioso, atropellamiento por vehículos, desnutrición, preñeces no deseadas y animales atados al sol sin agua ni comida.

Nuestro procedimiento más destacado es la captura y esterilización de animales, ya sean gatos ferales o perros cimarrones. En ambos casos, se realiza con trampas automáticas que no dañan a los animales, pudiendo asistir alguna de nuestras voluntarias o simplemente prestando las trampas para que quien solicita ayuda las active. En algunos casos, aquellos donde los animales no se muestran agresivos, se puede proceder a una captura "manual' donde sí la llevan a cabo más de un voluntario que puede incluir a algún miembro de otro grupo. La importancia de este tipo de captura radica en la necesidad de esterilizar a estos animales de difícil acceso.



Por otro lado, siempre destacamos la predisposición de nuestras voluntarias, sus familias y colaboradores que ayudan a que las tareas se concreten, ya sea trasladando, ayudando a capturar, dando tránsitos y demás.

Como provincia, debemos conseguir tener quirófanos gratuitos para esterilización de mascotas en todos los departamentos con suficientes esterilizaciones para la demanda que existe. Es un punto clave a resolver en la actualidad'.



El Dato: Contacto: 264-5229927

Facebook:Aka Pacha Asociación Civil

Instagram: akapacha2020

Por: María Inés Montes

Fuente: Guadalupe Nievas y Emilia Merino