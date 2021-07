La libertad de poder elegir con quien crear ese vínculo muchas veces inexplicable es quizás el mayor valor de la amistad. Es en ese camino que se elige a voluntad, donde se descubren las coincidencias, los gustos y hasta los hábitos que van fluyendo sólo por el cariño y el respeto mutuo. Sabrina y Daiana (Sabri y Dayi -como les dicen), protagonizaron una de esas coincidencias que presenta la vida para unirse en el afecto, en las formas de sentir, incluso en la generación de un emprendimiento que habla a las claras de ellas. Se trata de Astica, cosmética natural, una propuesta saludable para quienes quieren verse y sentirse bien usando productos como cremas, aguas, shampoo, dentífrico, desodorante, entre otros elaborados a mano, sin ingredientes que dañen ni al medio ambiente ni a quienes los usan.



Incluso producen algunos vinculados a la fitomedicina como bálsamos cicatrizantes, expectorantes y otro analgésico y antiinflamatorio, todos en base a plantas curativas locales.



Generar este tipo de propuestas, sin duda, tiene que ver con una filosofía propia de quienes viven en consonancia con el medio ambiente, y reconocen la urgente necesidad de cambiar de hábitos para mejorar la cada vez más comprometida naturaleza. Ese camino de comprensión fue otro de los ingredientes de esta amistad que surgió en 2012 cuando ambas estudiaban Biología, y aún cuando no terminaron por diferentes razones les resultó muy valioso a la hora de los conocimientos necesarios para comenzar a gestar Astica Natural.



Por aquel entonces Sabri Figueroa ya había adoptado una forma de vida consecuente con su manera de sentir y pensar que terminó incidiendo en Dayi Quiroga, su nueva amiga por aquel entonces. Así ambas empezaron a compartir el gusto por el vegetarianismo, el respeto por los animales y por la preservación del medio ambiente y la vida en general.



"Mi manera de alimentarme es vegetariana aunque no me gustan las etiquetas. Trato de alimentarme en forma conciente de acuerdo a lo que siento y pienso", aclara Sabri, quien lleva una vida acorde a su filosofía de respeto por el medio ambiente y todos los seres vivos.



Ese también fue uno de los detonantes para empezar a conocer e interesarse por la cosmética natural desde hace más de dos años. Primero produjo desodorante y pasta de dientes para ella, y para uno que otro conocido, ya que era el único modo de solventar insumos. De hecho Dayi fue una de las primeras compradoras y quedó tan encantada que también decidió hacer lo propio guiada por su amiga.



Las cosas empezaron a tomar otro tinte cuando Sabri quedó embarazada y no se sentía cómoda con su trabajo de moza que era muy exigente. Así fue que decidió dejar para dedicarse solamente a elaborar hamburguesas veganas con el firme propósito de obtener dinero extra para invertir en insumos para cosmética.



Cuando nació su hija Iris -que acaba de cumplir un año-, decidieron unir esfuerzos entre ambas ya que por ese momento Dayi había dejado Falabella a través del retiro voluntario ofrecido por la tienda debido a su inminente salida del país. No tenía demasiado sentido que ambas elaboraran productos por separado si podían formar una sociedad con más peso.



"Nos conocimos en el 2012 en la facultad, ambas estudiábamos Biología. Fue muy bueno porque a pesar de no habernos visto nunca nos sentamos más o menos juntas, compartimos un mate y empezamos a charlar todos los días y surgió una amistad muy linda. Las coincidencias en cuanto a gustos comenzó a sentirse pronto, teníamos muchas cosas en común, y como nos quedábamos a comer en la facu salió el tema de la alimentación y me pareció genial, así que me sumé a esta onda. Desde que nos conocimos nos pasamos mucha información sobre lo que nos gusta", cuenta Dayi.



El dinero sirvió para equiparse con las cosas básicas que demanda una producción superior a la que tenían, en una habitación del fondo de la casa de Sabri que fue acondicionada y adaptada para elaborar cosmética.

Astica, biocosmética

Astica Natural fue presentada en sociedad hace poco más de una semana y comprende una amplia variedad de productos para el cuidado e higiene corporal, facial, capilar, otra línea de fitomedicina (bálsamo cicatrizante, expectorante y analgésico).



La marca registrada también fue elegida por ambas, por ser una palabra autóctona que proviene de la expresión yacampi "Aj-tikay", que se usaba para referirse a "lugar de muchas flores".



En honor a este vocablo y como un homenaje a la tierra, para sus productos utilizan extractos naturales de plantas que ellas cultivan en la huerta familiar, como por ejemplo la caléndula que es útil para varios de los productos elaborados, también usan romero, jarilla, llantén, entre otros que buscan en el campo. Por supuesto que hay elementos de base como manteca y aceites esenciales que se compran en Buenos Aires y que también responden al mismo concepto.



Al emprendimiento que se gestó en el camino de los afectos, también se sumaron sus compañeros de vida quienes coloboran en forma directa. Franco, compa de Sabrina, cuida a Iris en la mañanas -y trabaja por las tardes-, para que ella pueda llevar adelante el proceso de elaboración por las mañanas junto a Dayi, cuyo compañero -David-, participa en el delivery.



Uno de los pendientes, sólo por ahora, es el envase que utilizan ya que para algunas cremas se usa plástico, pero son reutilizables, de tal modo que quienes lo lleven para la recarga serán favorecidos con un descuento. Otros vienen en envase de vidrio, también retornable, y la cosmética sólida sale en bolsitas reciclables que ellas mismas hacen, previamente envueltos en láminas folex que son biodegradables.



Por supuesto, y como corresponde a estos tiempos, las redes tendrán un papel protagónico ya que por allí se brindará información sobre las ventajas de la cosmética natural con aportes permanentes. Del mismo modo, los potenciales compradores podrán ver y comprar a través de la tienda on line y luego recibirlos en su domicilio.



Los precios son muy accesibles respecto de lo que ofrece actualmente el mercado. Un kit de 5 productos cuesta 1.400 pesos e incluye crema facial, agua micelar, tónico facial, contorno de ojos y pad desmaquillante.

Nuevas experiencias

Fueron muchas las cosas que compartieron en estos diez años porque ambas fueron mamás. Eso también las llevó a indagar sobre los pañales de tela para dejar de lado por completo los descartables. En este caso la que primero indagó y aprendió fue Dayi ya que tuvo a León hace cuatro años, en tanto Iris llegó al mundo hace un año. Cada experiencia es valiosa para seguir alimentando esta amistad que ahora también les permitirá vivir de algo que les gusta a ambas acorde a su filosofía de vida y , afortunadamente, a la de mucha gente que se suma a lo "natural y sustentable".





LOS PRODUCTOS



Astica, cosmética natural, comprende una amplia gama de productos que aquí se detallan: crema facial para pieles grasas y mixtas, para pieles secas, para pieles maduras, contorno de ojos, limpiador facial sólido, tónico facial, mascarillas para distintos tipos de pieles, pad demaquillante reutilizable, shampoo sólido para distintos tipos de cuero cabelludo, incluso otro fortalecedor. A esto se suma acondicionador sólido, mascarilla capilar, tónico capilar, fortalecedor, sérum capilar, gel para peinar cabellos rizados, jabonera de madera curada.



Cuidado corporal: crema corporal de coco y karité, crema corporal para pieles sensibles, desodorante sólido, linimento óleo calcáreo, pasta dental; polvo herbal para pies, cepillos de dientes de bambú. Para higiene y cuidado masculino: crema para barba, crema para afeitar, maquillaje natural, bálsamo labial natural o con Color.



Para conocer los precios ingresar a la tienda virtual (https://astica-natural.pedidos.link)



