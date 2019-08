Juno es una empresa social que a través de la confección textil, brinda oportunidades a mujeres que necesitan coser desde su hogar generando un ingreso extra.



A fines de 2015 se comenzó a gestar la idea pero en 2016 toma impulso en la búsqueda del "qué" y el "cómo" ya siempre estuvo claro el para qué: "Ayudar a mujeres'.



Comenzaron haciendo manteles hasta llegar a lo que hacen hoy, productos para celebrar: souvenirs y merchandising. Hoy lidera el ranking las bolsitas de tela para kit antiresaca, bolsas tipo totebags y necessaires.



¿Por qué mujeres?



En Argentina hay más de 2 millones de hogares están a cargo de madres solteras, invertir en el empoderamiento económico de ellas contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo, ya que pueden permanecer en su casa trabajando mientras cuidan de sus hijos.



¿Cómo es el impacto de JUNO en los hogares?



A través de nuestro emprendimiento brindamos la oportunidad a mujeres, jefas de hogar, de obtener un ingreso extra trabajando desde su casa. Las mujeres pueden coser mientras crían a sus hijos, de esta manera el beneficio es doble ya que por un lado los niños crecen con una figura materna presente evitando que se vean expuestos a los peligros citados en el punto anterior, y por el otro, crecen con el ejemplo del trabajo y el esfuerzo.

¿ Qué resultado hay en esas mujeres?



Además de brindarles la posibilidad de trabajar mientras cuidan de sus hijos también las ayudamos a empoderarse y entrar al mercado facilitandoles conexiones y redes. Así las mujeres en JUNO se sienten parte de una comunidad que va más allá de la oportunidad de ingreso extra que les brindamos.



¿Cómo nace la idea de un taller de costura?



A medida que crecimos empezamos a necesitar un lugar que funcione como depósito y también para realizar las reuniones tanto para clientes como para las mujeres que nuclear. Gracias al impulso que obtuvimos al recibir dos máquinas de regalo del Diario Huarpe y el Programa "El emprendedor cultural" del Ministerio de Turismo y Cultura pudimos hacerlo realidad.

¿Qué servicios ofrecen en el taller?



Arreglos de ropa y confección de vestidos a través de "Lucina' una marca hija de Juno que surge a partir del pedido de Natalia Oreiro de confeccionar el vestido que usó para la Fiesta Nacional del Sol 2018. Fue un desafío muy lindo que nos hizo darnos cuenta que podíamos ir por más y ofrecer el servicio de hacer vestidos listos para usar y a medida.

Además trabajamos con otras empresas que quieren darle un enfoque social a su actividad o usarlo como práctica de responsabilidad social empresaria. Ya estamos trabajando con una empresa textil sanjuanina muy importante y nos ha contactado una empresa de Buenos Aires que realiza indumentaria con materiales reciclados.



¿Cuál es el próximo paso?



Aplicar tecnología a lo que hoy ya es y hace Juno para ello estamos trabajando en una plataforma web que permitirá que cada mujer que cose desde su hogar pueda ofrecer sus servicios y ser contactada según su domicilio y expertise.



Los beneficios de esta plataforma son múltiples ya que por un lado le permitirá a la mujer cobrar precios justos, llevar un control de sus ingresos y obtener más visibilidad. Al usuario o cliente le permitirá contratar servicios de forma rápida y cercana a su domicilio y abonar de manera online.

De esta manera el impacto sería a una mayor escala pudiendo beneficiar a millones de mujeres que hoy necesitan trabajar desde su hogar.



¿Qué se requiere para emprender? Un consejo para un emprendedor nuevo



Creo que lo único que necesitas para arrancar un proyecto son dos cosas: Por un lado tener en claro el problema que queres atacar (y que te apasione solucionarlo) y por otro lado animarte. Una vez que diste el primero paso vas descubriendo como dar el segundo y así sucesivamente, no hay receta mágica. También es importante saber que vas a tener que convivir con la incertidumbre, la presión (muchas veces autoimpuesta) y los errores.



Rosario Ahumada, fundadora de Juno para mi es clave tener amigos que estén en la misma situación, es decir emprendedores. Es importante contar con una red de personas a las cuales podes pedir un consejo, plantearles algo que te esta dando vueltas en la cabeza y no sabes como resolver o inclusive llamar llorando porque te equivocaste con un cliente. Son las únicas que realmente van a entenderte y no pensar que estas loco de remate.



CIFRAS



210 mujeres conforman hoy la red de JUNO



Presencia en 7 provincias



Más de 15 empresas han confiado en nosotros



2000 ítems son cosidos mensualmente empleando a mujeres que trabajan desde su hogar.



DATOS DEL TALLER:



Dirección: Mitre 614 casi Salta



Atención las 24hs en [email protected], instagram @somosjuno o web www.somosjuno.com



Si necesitas acercarte: Estamos disponibles, martes y jueves de 8:30 a 13:00hs o coordinamos cita.