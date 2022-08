En este sentido, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada por Ley 27360, durante el 2017, detenta rango constitucional, y en consecuencia "obliga" al estado nacional y las provincias a adoptar la perspectiva de considerar a los adultos mayores como sujetos de derecho. En este día se piensa en todos los adultos mayores, aquellos que nos acompañan y nos dan su amor incondicional. Es un día para homenajear con respeto y cariño, a todos los ancianos, a quienes son capaces de regalarnos un tesoro que pocos tienen: experiencia y sabiduría. Por ello el Dr. José Argüello responde para ponernos en contexto del tema.





¿Qué es ser anciano o adulto mayor?



Definimos al anciano o persona de la tercera edad al sector social que corresponde o comprende la disminución de su actividad laboral con relación a su edad cronológica. Siendo esta hoy tomada a partir de los 65 años. Pero estos son términos antroposociales que son utilizados para hacer referencia al deterioro físico y mental de la persona.



¿La sociedad toma conciencia de que los adultos mayores también tienen derecho al disfrute?



En los últimos años se ha podido visualizar en un sector reducido un cambio con respecto al adulto mayor como persona activa, entendiendo que tiene derecho a disfrutar de manera más relajada las distintas situaciones de la vida dejando de lado el sedentarismo al que prácticamente estaban destinados.



¿Nuestra ciudad está preparada para que los adultos puedan manejarse sin problemas?



Nuestra ciudad como muchas otras, aun no están preparadas para el avance que está siendo mucho más rápido, el avance tecnológico complicó la adaptación hacia los recursos y necesidades del adulto mayor. Ese avance es tan rápido que a veces los adultos se ven complicados e imposibilitados a las horas de tomar determinaciones tan sencillas como, por ejemplo, ir al banco, sacar un turno para el médico, hacer algún trámite, ya que la mayoría de las veces es en base a la tecnología o a internet y se genera rechazo cuando los adultos manifiestan que no entienden o no poseen los elementos necesarios para dicha tecnología. La verdad es que se ven atados de pies y mano ante esta situación y al avance tan veloz que no es tanto para ellos.



¿La comunidad sanjuanina es tolerante con el adulto mayor?



Nuestra provincia al igual que muchas otras de nuestro país no sería siendo tan tolerante con el adulto mayor. Hay poca paciencia con nuestros abuelos o adultos mayores respecto a la espera, paciencia o muchas veces no entiende lo que se le está explicando y no tenemos tolerancia para repetirlo dos o tres veces o las veces que sea necesaria. Prácticamente lo despachamos o lo mandamos a que venga otro día, entonces se hace un círculo vicioso donde los adultos terminan deprimidos y evitando la realización de cualquier trámite normal o rutinario de la vida.



¿Qué cosas merece un adulto mayor?



En realidad, merece muchas cosas, pero primero y principal es el "amor'. Ese amor se entiende por comprensión, demostrar cariño, afecto y paciencia. Muchas veces me pasa en una consulta médica que "una sonrisa es la mejor medicina', o una charla o simplemente escuchar algo que quiere manifestar el paciente de algún tema personal o familiar, no consultándome por una patología en sí. De este modo la persona responde de buena manera, sale muy contento de la consulta porque solamente necesitaba del afecto, de la escucha o una sonrisa. Así de la misma manera con respecto a los familiares, el apoyo principal de un abuelo no lo tiene o no lo contiene de la propia familia y esto es muy triste porque trasformamos una persona que muchas veces es vital cien por cien y lo convertimos en una persona envejecida y triste mentalmente. Entonces, principalmente necesita amor y secundariamente actualizar todos los sistemas y servicios dando posibilidades a que el adulto mayor vaya aprendiendo las cosas y el avance del día a día, pero sin olvidarnos que él no está al tanto de esa tecnología y darle otras opciones para que también puedan ir haciéndolas.



Para familiares, amigos o tutores; ¿qué deben tener en cuenta al tratarlos?



Para familiares, amigos y personas cercanas lo más importante que necesite y tratar a los adultos mayores es el amor y la paciencia. Son personas que muchas veces han sido muy castigadas a lo largo de los años, hay pacientes con patologías severas, prolongadas a veces dolorosas, algunos pacientes tienden a ser repetitivos o a olvidar, es ahí donde debe reinar la paciencia, calma, tranquilidad y sacar lo mejor de uno para entenderlos y si cuentan varias veces las cosas, debemos tener buena predisposición y no hacer mala cara, ni retarlos, ni desplazarlos, es lo peor que podemos hacer ya que el abuelo caería en un círculo vicioso, en una depresión y así muchas veces perdemos una persona totalmente vital por una cuestión de malos tratos.



Ellos, ¿que requerimientos necesitan?



El paciente adulto mayor no solamente necesita, sino que "Debe' disfrutar, interactuar y sociabilizar. Tenemos que entender y sacarnos de la cabeza que la tercera edad es la peor y que solamente está hecha para sufrir. Este concepto hay que desterrarlo es errado, es la edad donde la persona debería disfrutar de todos sus logros, sacrificios y esfuerzos. Es la edad donde el paciente tendría que descansar, disfrutar y tener chance a todo: reír, divertirse, disfrutar, viajar, poder comer lo que le gusta, poder estar con quien quiera y el tiempo que quiera, sin ningún límite ni presión. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en día, pero el paciente o la persona, no solamente tiene derechos sino que debería ser una exigencia que esa persona no este aquí para sufrir y dejar pasar los años, sino debería disfrutar, tener actividad social y recreativa. Esto debería ser obligatorio.



¿Como médico geriátrico puede explicar la toma de decisión a la hora de internar un abuelo/a? ¿Qué pasa con los familiares?



Al momento de la toma de decisión en base a lo que es internar un paciente o un abuelo, incluye muchas cosas. Primero y principal es el estado general del paciente si tiene una enfermedad donde nosotros en base a requerimientos médicos vamos a decidir si es necesario o no la internación. Muchas veces internarlo -y esto hay que explicarle al familiar- no es la solución; hasta a veces podemos complicar a un paciente si se interna sin necesidad. Y, muchas veces también en el afán de que el familiar se lo quiere llevar, pierde la chance de una internación complicando su cuadro. O sea, hay una fina línea donde el médico tiene que prestar mucha atención y si los recursos del lugar donde se encuentra se lo permiten tener la determinación precisa de internarlo e inmediatamente comunicárselo a los familiares porque muchas veces los familiares no están al tanto de la situación, no entienden bien la patología o la gravedad de la misma y deciden llevárselo o niegan la internación. Siempre tiene que haber una buena relación entre el médico y los familiares, así el paciente queda en el medio y se transforma en un tira y afloja porque simplemente no hubo buen dialogo, no se entendió o no se supo explicar. El del medio (paciente) es el perjudicado. En resumen, es el médico quien debe comandar en base a los estudios que presenta la determinación si el paciente necesita de una internación, en el mismo momento hablar e interactuar bien con el familiar explicándole la situación y diciéndole que es lo más conveniente para su abuelo/a. Llevándose así una armonía en cuanto a los que es internación para que el paciente prontamente pueda volver a su casa con sus seres queridos y hacer una vida normal.



¿Cómo debe ser una correcta atención en un geriátrico?



Debe ser un lugar totalmente adaptado a distintos tipos de situaciones desde un paciente que no puede estar en un hogar o en su hogar convencional, hasta un paciente que tiene distintos tipos de patologías que imposibilitan su día a día. Un geriátrico debe estar previsto de un lugar, espacio, habitaciones cómodas y sobre todo con personal entrenado para ese tipo de manejo tanto médico como de enfermería. Teniendo una zona confortable e higiénica para poder llevar el día a día de las determinadas enfermedades y patologías que presentan los adultos mayores.



¿Qué problemas son los que más ve en consultorio, que puedan ayudar a la comunidad a tener en cuenta?



Como problemas podemos citar muchos pero básicamente puedo indicar dos que me llaman la atención: son el exceso en el cuidado del adulto mayor o la falta del mismo. Muchas veces el paciente ingresa y cuando queremos entablar una comunicación con él, es imposible por el constante avasallamiento del familiar, no pudiendo realizar una buena consulta con el propio paciente donde él no nos puede explicar su problema. Esto muchas veces genera ese exceso de protección y el paciente queda totalmente aislado, confinado en un lugar del hogar para que nunca le vaya a pasar nada. Ese exceso hace que no dejemos que el paciente pueda expresarse. Y, el caso contrario sería la falta de ese cuidado del paciente, muchas veces con 90 o 95 años, viene solo a la consulta, como puede, pasando un montón de riesgos, como por ejemplo, tomar un colectivo o caminando muchas cuadras, no tener los medios para un regreso porque no cuenta con familiares o con el cuidado de alguien. Entonces, encontramos que el paciente está muy solo, deprimido y hay que luchar contra todo eso porque su día a día se dificulta más, por sus dolores y patologías que imposibilitan la realización de las rutinas básicas de la vida. Entonces podemos decir que esos dos extremos son los que más me llaman la atención, es algo del día a día muy frecuente hoy.

"El concepto de nuestros queridos abuelos o adultos mayores tiene que ser el siguiente, llenarnos de paciencia y de amor para poder entenderlos, siempre sonreír, tratarlos de la mejor manera, devolverles tanto esfuerzo que ellos hicieron por nosotros. Que ningún exceso es bueno en el cuidado, ni la falta del mismo. Tenemos que dejarlos ser porque están en una edad donde solamente sea disfrutar de su familia, nietos, del sol del día a día. No complicarles la vida sino facilitarles y agradecerles y retribuirles tantas cosas que ellos hicieron por nosotros, así finaliza con este resumen el Dr. José Argüello Urnicia".





El Dato:

Dr. José Argüello Urnicia

Dirección: Calle Mendoza 619 (s)

Consultorios del Rosario - Tel. 4203774

Fuente: Dr. José Argüello Urnicia Mat. 3731- Especialidad 4

Médico especialista en Geriatría y Medicina del dolor