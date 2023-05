Inmersas en el otoño-invierno y con el cambio de armario, comenzamos a pensar en las tendencias de la temporada y en las prendas más interesantes. Entre ellas siempre están las faldas que llevaremos en nuestro día a día, pero también en eventos especiales. Ellas no son la primera opción para muchas en invierno, demasiado cortas y con probabilidad de congelarse. Pero no tiene por qué ser así. Te mostramos estilos de faldas que están totalmente de moda y que, o bien están confeccionadas con tejidos que abrigan, o bien tienen un corte que hace que sean fáciles de combinar con medias gruesas y botas. Preste atención a los modelos mini con el pliegue al estilo preppy, y para las heladas severas, elija opciones maxis. La falda lápiz es la que más se vio en las pasarelas internacionales, en tela denim. Las texturas de la temporada son: cuero, mezclilla, de punto, sedas, denim, etc. Analizamos las nuevas propuestas en Argentina y encontramos los tipos, los tejidos, los largos y los colores que mandarán, así como la forma ideal para combinarlas.



La falda estrella

La midi es la prenda que se ha convertido en todo un básico en nuestro armario. Es tan versátil que va perfecta para todo tipo de ocasiones, de día o de noche, para una cita informal o para un evento, sea cual sea tu edad. Tan solo tienes que saber con qué combinarla para conseguir el resultado que tú quieres. Además de su polivalencia, también es muy útil a la hora de crear efectos visuales.

- El color es clave: Los tonos tierra están de moda, al igual que los metalizados. Pero el negro es, sin lugar a dudas, el color que más estiliza y los total looks son siempre un acierto con mucho estilo.

- Fíjate en el corte: El tiro alto siempre queda bien y favorece a todos los tipos de cuerpo, ¡es perfecto para marcar cintura! Sin embargo, también puedes probar con detalles mágicos como las aberturas laterales o inferiores.

- Los accesorios también importan: Mucho más de lo que parece. Apuesta por los tamaños mini para sumar volumen a tus outfits.

- Elige bien el calzado: si termina en punta, conseguirás hacer tus piernas infinitas, más aún con una falda midi. Pero en esta temporada otoño - invierno con botas altas quedan de maravillas.

- Cuando vayas a hacerte con una falda midi, presta atención a algo fundamental: Que sea de tiro alto, estiliza la zona de la cintura y alarga las piernas al instante. Además, es la opción más sofisticada y favorece a todos los tipos de cuerpo. Sea cual sea tu estilo, te sentará genial siempre. ¿Quién no es fan del tiro alto?



¿Eres de zapatos planos?

Entonces, unas bailarinas terminadas en punta o unos mules (los zapatos que no tienen talón) irán genial con tus looks, pues crean un efecto automático de piernas infinitas. La clave está en que la zona del empeine quede al descubierto; cuanta mayor sea la superficie (sumada, además, a los centímetros de pierna que la falda midi deja por debajo), más alta parecerás. Es uno de los trucos más eficaces y cómodos, ¡no te hace falta ni llevar tacón!



¿Faldas midi con botas?

Son un acierto seguro. Un clásico es apostar por unas de caña alta, tacón y, si terminan en punta, mucho mejor. Verás cómo el resultado habla solo. Se trata de la combinación de las milanesas por excelencia, una opción muy elegante y con estilo.



¿Con qué combinarla?

Una de las claves para combinar tu falda midi es elegir la parte de arriba a conciencia. Es cierto que, a la hora de combinar, todo es válido para este tipo de prenda. Sin embargo, si eliges una camisa (para tus looks más working) o una camiseta básica (en un plan más informal), te aconsejamos que la metas por dentro. Si tu falda es de tiro alto, este truco tendrá un efecto doble, potenciando el tronco inferior y haciendo que tus piernas parezcan todavía más largas.

Algo que nunca falla a la hora de marcar cintura y alargar piernas es rematar el estilismo un cinturón ancho, sea cual sea tu look. ¿Por qué no aplicarlo también a la tendencia de las faldas midi? Puedes apostar por una riñonera, si te apetece matar dos pájaros de un tiro y elegir un complemento con truco incluido.

Dar un aire rockero a un look con falda midi es posible y, de hecho, se trata de una de las mejores combinaciones. Tanto las tachuelas como los cordones van genial con este tipo de corte. Si buscas un calzado más informal y, que además, cree efecto de altura, esta es tu opción.

No hay nada como jugar con los cortes y texturas para descubrir algunos trucos que nos pueden hacer más altas. Por ejemplo, la abertura inferior es perfecta para estilizar pierna.

Cuando empiece el frío y las prendas de abrigo comienzan a ser necesarias. Si llevas una chaqueta encima y la zona de la cintura no queda a la vista, elige una que se pueda fruncir o tenga efecto de cinturón. Así, además de no pasar frío, marcarás esta zona del cuerpo y parecerás mucho más alta incluso con abrigo.

La elección de un buen accesorio puede determinar el resultado de un look. Si decides combinar tu falda midi con un bolso pequeño, por ejemplo, crearás el efecto contrario al del bolso maxi, muy recurrente para disminuir volumen. Así que atrévete con este complemento para un lookazo de mucha altura.

Para saber más...

El estilo preppy en moda es una mezcla entre el aire informal universitario y la sastrería tradicional, esa de los uniformes con escudos y bordados. En muchas ocasiones, al estilo preppy de ropa se le define como un estilo clásico con mucho atrevimiento o como una forma de vestir algo más refinada de lo habitual.



Faldas de jeans

La falda vaquera no es solo para el verano, también es para el otoño/invierno. Un lavado más oscuro y una sensación entallada hacen que este sea fácil de vestir. La que se lleva los laureles es la falda lápiz de jean, es el último grito de la moda.



Faldas de cuero

El cuero está presente en varias prendas y no podía faltar en cuanto a faldas. Estas se han convertido en una invitada frecuente en las portadas de las revistas en las últimas temporadas. Hay opciones monocromáticas, alargadas y tranquilas o atrevidas con aberturas y elementos decorativos. Las faldas de cuero se sitúan en la frontera entre lo elegante y lo casual. Entonces, ¿de qué manera los tomas? La decisión es tuya, gracias a la versatilidad de ellas. Agregue un poco de descaro con unas botas o inyecte un toque deportivo con un par de zapatillas de deporte de moda.





Faldas tejidas

Está bien, estás familiarizado con los sweater, pero ¿qué hay de las faldas de tejido de punto? Este número de lana podría cambiar las reglas del vestuario. Las prendas de punto son una tendencia acogedora, cómoda y cálida. En las nuevas colecciones otoño-invierno, se vieron mucho en pasarela.



Faldas cargo

Si te has mantenido al día con las tendencias, ciertamente no eres ajeno a los pantalones cargo. Saber que ahora están saliendo en forma de falda, no es para dudarlo. El cargo vino por un largo tiempo y, para quienes se identifican con este estilo está perfecto ya que abunda por todas partes en este momento.



Faldas cortas plisadas

Los modelos plisados de estilo preppy han llamado mucho la atención en las casas de moda. Michael Kors, Valentino, Celine producen versiones plisadas de diferentes longitudes y materiales.



La falda midi

La longitud midi y el corte limpio pero femenino la convierten en una compra maravillosa para usar con cualquier cosa, especialmente si es en un tono neutro. Lo ideal es llevarlas con un par de botas hasta la rodilla, así tu look inspirará los años 70. Estas faldas también se adaptan tanto para tacones muy femenina o con un par de zapatillas para un día chic. Puedes encontrarlas en diferentes texturas como cuero, jeans o plisadas.