El territorio argentino tiene, además de las extensiones y de la variedad del paisaje, un privilegio para el turista que busca no sólo conocer y pasear, sino descansar, relajarse y por qué no, aliviar sus dolencias. Para todos ellos hay un programa especial, el del turismo termal, que redunda en propuestas recreativas con un plus terapéutico, en muchos casos hasta prescriptos como parte del tratamiento por los médicos, ya que se considera que por la concentración de minerales en el agua tienen poderes curativos.



Según un relevamiento difundido por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico de la Nación, en el marco de la última feria Expotermal, que tuvo lugar en agosto del año pasado, 20 de las 23 provincias argentinas tienen fuentes termales en un número considerable: 400. La mitad de ellas, están disponibles para ser explotadas, aunque tan sólo 66 tienen alguna actividad o propuesta concreta pero apenas 50 tienen la infraestructura adecuada y requerida para pasar más de una jornada de manera confortable. Todo esto lleva a la conclusión de que en este rubro aún hay mucho por hacer, sin dejar de lado, que aún así, con falencias y déficit, la actividad está en pleno auge. Es más, hay inversores que alrededor de una pileta de agua termal han abierto un abanico de opciones que van desde hoteles de lujo, spa y circuitos saludables. Tan es así que se contabiliza que, por lo menos, 2 millones de turistas lo eligen cada año como destino de sus vacaciones en el país.



Un detalle a destacar es que cuando hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que los destinatarios de este tipo de paquetes turísticos era exclusivamente la población mayor, hoy por hoy, ha cautivado a turistas de todas las edades porque los complejos dan respuestas para todos los gustos. Pero además, son la base para luego de un baño reparador, salir a visitar los diferentes atractivos que el lugar en sí ofrece.



Si bien el punto clave por excelencia es, sin lugar a dudas, las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, hay otros sitios interesantes no sólo por su oferta sino por la calidad de sus aguas. Por ejemplo, en Buenos Aires, se multiplican las opciones en complejos termales de San Clemente del Tuyú (piscinas con aguas micromedicinales marinas), General Belgrano (a orillas del río El Salado), Necochea, Médanos (a 50 kilómetros de Bahía Blanca y tiene hasta una pileta subterránea), Carhué (se pueden tomar baños en las aguas saladas de la laguna de Epecuén),Villalonga y Pedro Luro, Dolores, Tapalqué, solo por citar algunos.



de todas maneras, la distinción de "capital nacional de circuitos termales'' se la lleva y bien merecida, Entre Ríos, favorecida por la oferta de 16 complejos termales distribuidos en las localidades de Concordia, a orillas del Río Uruguay, Basavilbaso, Federación, Concepción del Uruguay, Villaguay, Colón, Villa Elisa, entre otras.



Corrientes (Monte Caseros que tiene hasta una piscina semiolímpica y otra con islas de aguas termales), Misiones (en Oberá), Mendoza (con sus famosas termas de Cacheuta y las de Challao), Neuquén (Copahué donde se puede disfrutar de los piletones desde diciembre a fines de abril y entre mayo y noviembre, recomiendan el uso de los barros de la Laguna Sulfurosa), Salta (Rosario de la Frontera donde hay un hotel de principios de siglo XX que es una maravilla), Reyes y Aguas Calientes o Termas de Caimancito en plena selva jujeña, Fiambalá en Catamarca, Santa Teresita en La Rioja, además de otros ubicados en Córdoba, Chaco (hay un completo super moderno y tecnológico), San Luis y La Pampa e inclusive Tierra del Fuego tienen sus piletones y están en proceso de desarrollar nuevas e interesantes explotaciones turísticas de aguas termales.



Poder curativo



El poder de las aguas termales radica en dos elementos: la temperatura con que emanan del suelo (generalmente con más de 5ºC que la temperatura superficial y que puede llegar a los 50ºC) y sus componentes, ya que hay que tener en cuenta que al ser aguas que proceden de las capas subterráneas de la Tierra, tienen una rica concentración mineral de entre otros elementos, azufre, dióxido de carbono, calcio, magnesio.



Se ha comprobado que estas aguas facilitan la oxigenación del cuerpo, la nutrición de los tejidos, aumentan el metabolismo y estimulan secciones del sistema digestivo. Son un buen tratamiento para pacientes con patologías musculares, óseas y hasta respiratorias. Si se somete a ellas de forma periódica, ayudan al control de las hormonas, como así también a normalizar el sistema nervioso. Se las recomienda para el tratamiento de afecciones de la piel, siempre y cuando la concentración de azufre sea importante para aliviar cuadro de psoriasis y dermatitis, además de retrasar el envejecimiento de la piel, entre otros beneficios ligados a la estética.





San Juan tiene lo suyo



No podía ser para menos, teniendo en cuenta, los altísimos niveles de minerales que pueblan esta tierra.



Según indicaron desde la Dirección de Productos Turísticos del Ministerio de Turismo, actualmente solo están en funcionamiento las Termas de Pismanta. las Termas de La Laja en Albardón no están siendo explotadas pero sí están en construcción las Termas de Pampas del Cura, en Iglesia.



las vertientes de Pismanta, a 182 kilómetros de la capital sanjuanina, cerca de Rodeo, se caracterizan por sus aguas bicarbonatadas, alcalinas y sódicas. El hotel ofrece pensión completa, spa (sauna, baño de vapor y ducha escocesa). Para mayores informes contactarse con el teléfono (02647) 49-7091/2.





Propuestas para hacer un paréntesis



