Facebook con fallas: millones de usuarios de la red social quedaron "desconectados"

Este martes 3 de marzo de 2026, la plataforma experimenta problemas a nivel mundial, como bloqueos de acceso, mensajes de error y feeds paralizados.

Lo que comenzó como un error aislado se ha transformado en un fenómeno global: Facebook experimenta caídas y fallas que han afectado a millones de usuarios. En diversos continentes se ha reportado la imposibilidad de acceder a sus cuentas o utilizar las funciones básicas de la red social.

El sitio de monitoreo Down Detector registró un pico vertical de reportes provenientes de América, Europa y partes de Asia. El diagnóstico es contundente: no es un problema de tu señal de Wi-Fi, de tu plan de datos ni de tu dispositivo. Se trataría de un colapso en la infraestructura de Meta.

El patrón de fallas FACE Este aviso les apareció a varios usuarios de Facebook Los testimonios de los usuarios coinciden en un patrón de errores que ha paralizado la actividad en la red. De acuerdo con Downdetector, el 59% de los reportes se relacionan con la página web. Un 15% corresponde al feed o cronología y un 14% a problemas para iniciar sesión.