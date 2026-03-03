Facebook con fallas: millones de usuarios de la red social quedaron "desconectados"

Lo que comenzó como un error aislado se ha transformado en un fenómeno global: Facebook experimenta caídas y fallas que han afectado a millones de usuarios. En diversos continentes se ha reportado la imposibilidad de acceder a sus cuentas o utilizar las funciones básicas de la red social.
El sitio de monitoreo Down Detector registró un pico vertical de reportes provenientes de América, Europa y partes de Asia. El diagnóstico es contundente: no es un problema de tu señal de Wi-Fi, de tu plan de datos ni de tu dispositivo. Se trataría de un colapso en la infraestructura de Meta.
El patrón de fallas
Los testimonios de los usuarios coinciden en un patrón de errores que ha paralizado la actividad en la red. De acuerdo con Downdetector, el 59% de los reportes se relacionan con la página web. Un 15% corresponde al feed o cronología y un 14% a problemas para iniciar sesión.
Qué experimentaron los usuarios
Bloqueo de acceso: Miles de personas se encontraron con sus sesiones cerradas repentinamente.
Mensajes de error: El sistema muestra leyendas como "Tu cuenta no está disponible temporalmente por un problema en el sitio".
Feed paralizado: Aquellos que logran entrar no pueden actualizar noticias, comentar o reaccionar a publicaciones.
Facebook: sin comunicado oficial
Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas, aunque expertos sugieren posibles fallas en los servidores o una configuración errónea en su sistema de rutas.