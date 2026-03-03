3 de marzo de 2026 - 20:09

Facebook con fallas: millones de usuarios de la red social quedaron "desconectados"

Este martes 3 de marzo de 2026, la plataforma experimenta problemas a nivel mundial, como bloqueos de acceso, mensajes de error y feeds paralizados.

La red social Facebook mostró fallas en distintos países hoy martes 3 de marzo

La red social Facebook mostró fallas en distintos países hoy martes 3 de marzo

Por Redacción Diario de Cuyo

Lo que comenzó como un error aislado se ha transformado en un fenómeno global: Facebook experimenta caídas y fallas que han afectado a millones de usuarios. En diversos continentes se ha reportado la imposibilidad de acceder a sus cuentas o utilizar las funciones básicas de la red social.

El sitio de monitoreo Down Detector registró un pico vertical de reportes provenientes de América, Europa y partes de Asia. El diagnóstico es contundente: no es un problema de tu señal de Wi-Fi, de tu plan de datos ni de tu dispositivo. Se trataría de un colapso en la infraestructura de Meta.

El patrón de fallas

FACE
Este aviso les apareció a varios usuarios de Facebook

Este aviso les apareció a varios usuarios de Facebook

Los testimonios de los usuarios coinciden en un patrón de errores que ha paralizado la actividad en la red. De acuerdo con Downdetector, el 59% de los reportes se relacionan con la página web. Un 15% corresponde al feed o cronología y un 14% a problemas para iniciar sesión.

Qué experimentaron los usuarios

  • Bloqueo de acceso: Miles de personas se encontraron con sus sesiones cerradas repentinamente.
  • Mensajes de error: El sistema muestra leyendas como "Tu cuenta no está disponible temporalmente por un problema en el sitio".
  • Feed paralizado: Aquellos que logran entrar no pueden actualizar noticias, comentar o reaccionar a publicaciones.

Facebook: sin comunicado oficial

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas, aunque expertos sugieren posibles fallas en los servidores o una configuración errónea en su sistema de rutas.

