Los seis trucos para mejorar la señal de tu celular en cualquier lugar Desde activar y desactivar el Modo avión, hasta chequear la configuración del dispositivo, estos secretos harán que puedas comunicarte donde antes no podías.

Quedarse sin señal en el celular justo cuando más se necesita es una situación que a todos, en algún momento, nos tocó experimentar.

Ya sea en el campo, en la playa, en un lugar alejado o incluso en lugares muy concurridos de la ciudad, a veces tener una buena conexión a los datos móviles puede volverse un incordio.

La buena noticia es que existen técnicas sencillas para recibir mejor la señal de tu proveedor de servicio, tanto en Android como en iPhone, sin necesidad de ser un experto en tecnología.

1. Cambiá de ubicación y eliminá obstáculos

El primer paso es el más obvio: moverse. Las paredes de hormigón, los objetos metálicos e incluso algunas fundas de teléfono pueden interferir con la señal. Buscar un lugar abierto y alejado de obstáculos puede marcar una diferencia. Además, tené en cuenta que la batería juega un rol importante: con poca carga, la señal se degrada más rápido.

2. El truco del modo avión

Aunque su nombre indique lo contrario, el modo avión puede ayudarte a recuperar la señal. Activarlo durante unos segundos y luego desactivarlo reiniciá la conexión de red, el Wi-Fi y el Bluetooth. En Android, se hace desde el panel de ajustes rápidos, y en iPhone desde el centro de control o la sección de configuración. Este sencillo gesto puede resolver problemas de conectividad sin reiniciar el teléfono.

3. Reiniciá tu teléfono

Si el modo avión no funciona, un reinicio completo suele ser efectivo. En Android, mantené presionado el botón de encendido (o combinación con el de volumen según el modelo). En iPhone, pulsá el botón lateral junto con uno de los de volumen. También es posible forzar un reinicio: presioná y soltá rápidamente subir y bajar volumen, luego mantené presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple.

4. Actualizá la configuración del operador

Las empresas proveedoras de servicios de internet y telefónicas envían periódicamente actualizaciones para mejorar la conectividad. En iPhone, estas actualizaciones suelen aparecer automáticamente; en Android, se pueden buscar manualmente en Ajustes del operador. Mantener esta configuración al día ayuda a mejorar llamadas, mensajes y datos móviles.

5. Restablecé la conexión de red

Si la señal sigue fallando, restablecer la configuración de red puede ser la solución. Esto borra las contraseñas de Wi-Fi, configuraciones de VPN y APN, pero reinicia de cero la conexión, lo que permite al teléfono reconectar de manera más eficiente.

6. Limpiá o reemplazá tu SIM

En los teléfonos que todavía usan SIM física, sacarla y limpiarla puede mejorar la señal. Si la tarjeta está dañada, es recomendable solicitar un duplicado. Los dispositivos con eSIM no requieren este paso, pero sigue siendo válido para modelos más antiguos.