Poné “start” a la diversión: comienza el “Gaming Desafío San Juan 2025” en La Superiora Este fin de semana tendrá lugar el evento gamer más importante del año en la provincia. Se realizarán torneos de deportes electrónicos y experiencias interactivas con los videojuegos más populares del momento. Será un encuentro para chicos y grandes. Las competencias tendrán importantes premios en efectivo.

La comunidad gamer sanjuanina podrá competir y divertirse en el Gaming Desafío San Juan que en su primera edición se celebrará en el Complejo Cultural La Superiora (en Rawson).

Será el mayor evento gamer del año que reunirá los torneos más valorados en materia de deportes electrónicos, pero también será toda una experiencia interactiva virtual y física para público de todos los gustos y edades.

Organizado por United Pro, productora especializada en este tipo de eventos, el encuentro tendrá diferentes modalidades y tipo de participación. Por un lado está el modo competitivo con varios certámenes.

El primero de los más importantes es Clash Royale donde ya tuvo sus etapas preliminares con los jugadores conectados ‘en línea’ y se desarrollará la gran final de forma presencial. Después está el concurso de Cosplay, donde la creatividad de los participantes y el carácter para presentarse en la pasarela determinará la victoria.

Habrá unos 20 Cosplayers que serán evaluados por su talento, su producción de personaje y su puesta escénica.

En otro apartado, se desarrollará el torneo de Valorant, el shooter táctico más jugado en el mundo, se disputará a través de equipos de cinco contra cinco. También tendrá su gran final de manera presencial. Luego, el más popular entre los gamers de todas las generaciones, el famoso simulador de fútbol, FC 2025 (ex FIFA) con 32 equipos (64 participantes) que harán sin duda unos partidos electrizantes. Y finalmente, el torneo de Free Fire, cuya modalidad será por escuadras y se dará en el terreno de los dispositivos móviles.

Los campeones de cada torneo obtendrán premios importantes en efectivo. En Valorant, el primer premio será de $500.000, FC 2025 tendrá $80.000 para el primer puesto. En el Cosplay, el primer puesto es de $100.000 y en Free Fire de $200.000.

La otra modalidad será de participación libre y gratuita para juegos en consola, juegos en móviles, una zona de realidad virtual y máquinas arcade para disfrutar y revivir los clásicos retro de toda la vida. Además, habrá una gran feria de exposición y venta de productos de diseño, objetos en 3D, franquicias, accesorios de hardware, videojuegos y merchandising de todas las temáticas y personajes del mundo de los videojuegos.

El complejo abrirá sus puertas desde las 15 hs. y el evento durará hasta las 22 hs. Con el ticket de la entrada, cada visitante participará del sorteo de una Playstation 5.

Ezequiel Ahumada, representante de United Pro y conductor del GDSJ habló con DIARIO DE CUYO sobre el espíritu y fundamento de este megaevento: ‘tenemos experiencias realizadas en Buenos Aires con Argentina Game Show y en 2018, habíamos realizado el San Juan Gaming Festival, con este recorrido, pensamos en celebrar el primero con esta característica de brindar una faceta profesional, con deportes electrónicos ya reconocidos. Entonces, convocamos a los jugadores para que cumplan con ciertas características, pero también que tenga otro componente más lúdico y entretenido para todo el público’, contó.

Para que la propuesta sea amplia y atractiva, quienes gusten de la experimentación, pueden aprovechar a usar los dispositivos Oculus Rift de Realidad Virtual para tener una vivencia inmersiva y para otros que busquen mover el cuerpo, podrán utilizar la plataforma de Just Dance, que atrae tanto a chicos como a grandes.

Respecto al equipamiento y ambientación, será como entrar en todo un universo pensado e imaginado para el gamer más entusiasta. Desde computadoras pro, con sillas homologadas, en el que los jugadores tendrán la opción de llevar sus propios mouse y teclados. Habrá todo un espacio preparado para el sector móvil que desee usar el celular para Free Fire. Luego serán 14 consolas de Playstation, 10 arcades y una sala para jugar a Street Fighter.

Más información en la web oficial de Gaming Desafío San Juan.

DATO

Gaming Desafío San Juan. Sábado 4 y domingo 5 de octubre. 15 hs. Complejo La Superioras. El valor es $8.000, los dos días $14.000 y si va un grupo de cuatro personas, $28.000. Entradas por boletería y por Avantti.io