Tokyo Revengers se encamina a su final con un tráiler que reafirma su lugar entre los grandes del anime de ciencia ficción

Nueva temporada y adelanto oficial anticipan el principio del final de la serie.

Tras cuatro años de pausa, Tokyo Revengers prepara su esperado regreso con una nueva entrega que adapta uno de los tramos finales del manga, concluido en 2022. El anuncio llegó acompañado de un tráiler que adelanta una historia más intensa del anime de ciencia ficción, con conflictos decisivos entre las principales facciones y un tono cada vez más cercano al cierre definitivo.

La nueva temporada, titulada “War of the Three Titans Arc”, se estrenará en octubre de 2026 y será clave para encaminar el desenlace de la trama. Aunque no será el final absoluto, desde la producción la presentan como el inicio del último gran capítulo de la serie.

El anuncio se dio en el marco de Anime Japan 2026, uno de los eventos más importantes de la industria, donde también se revelaron novedades de otras franquicias destacadas del anime.

Embed Además, el regreso no llegará en soledad: se confirmó el lanzamiento de “Tokyo Revengers: ChibiReve”, una serie de cortos con tono humorístico que acompañará la emisión principal, en línea con propuestas similares vistas en otras producciones del género.