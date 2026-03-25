Cuáles son los nuevos emojis y quiénes pueden usarlos

Un total de 8 nuevos emojis están disponibles en la versión 26.4 de los sistemas operativos de Apple (iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS). Además, se incorporan 163 variantes de emojis ya existentes que ahora incluyen diferentes tonos de color de piel.
Dicha actualización trae consigo una selección variada de emojis que buscan cubrir expresiones, objetos y conceptos que hasta ahora no tenían representación directa. Se trata de elementos que combinan humor, cultura popular y usos cotidianos: una cara con ojos grandes, una orca, una persona bailando ballet, una nube de pelea, un trombón, un cofre del tesoro, una criatura peluda y un desprendimiento de rocas.
Cuál es el significado de cada emoji
Cara con ojos grandes: esta expresión transmita sopresa, incredulidad o temor, con los ojos tan grandes que parecen hinchados.
Orca: el mamífero marino.
Persona bailando ballet: su aspecto es de género neutro y complementa a los emojis de la flamenca () y el bailarín () que ya existían.
Nube de pelea: imita la forma en que se suele representar una pelea en los cómics, con una nube de polvo y símbolos de estrellas y rayos.
Trombón: el instrumento musical de viento.
Cofre con un tesoro: un cofre de madera lleno de monedas de oro, una corona y joyas.
Criatura peluda: parece un mono, pero representa al "big foot" (pie grande), una criatura mítica en Estados Unidos.__IP__
Desprendimiento de tierra: una montaña de la que caen piedras o tierra.
Cómo hacer para tener los nuevos emojis
Para poder utilizar estos nuevos emojis tenés que tener un iPhone actualizado con la última versión disponible de iOS 26.4. Hay que tener en cuenta que si estos nuevos emojis se envían a alguien que no tiene esta actualización, o a usuarios de otras plataformas donde todavía no se incorporaron, no podrán ver correctamente ninguno de los ocho nuevos emojis.