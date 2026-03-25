Cuáles son los nuevos emojis y quiénes pueden usarlos

Un total de ocho nuevos emojis están disponibles en la última actualización de los sistemas operativos de Apple.

Un total de 8 nuevos emojis están disponibles en la versión 26.4 de los sistemas operativos de Apple (iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS). Además, se incorporan 163 variantes de emojis ya existentes que ahora incluyen diferentes tonos de color de piel.

Dicha actualización trae consigo una selección variada de emojis que buscan cubrir expresiones, objetos y conceptos que hasta ahora no tenían representación directa. Se trata de elementos que combinan humor, cultura popular y usos cotidianos: una cara con ojos grandes, una orca, una persona bailando ballet, una nube de pelea, un trombón, un cofre del tesoro, una criatura peluda y un desprendimiento de rocas.