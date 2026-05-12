    • 12 de mayo de 2026 - 22:49

    El truco casero de poner papel aluminio debajo del router del WiFi: cuándo conviene hacerlo

    Este truco casero puede ayudar a direccionar mejor la señal inalámbrica en algunos sectores de la casa y reducir problemas de conexión causados por paredes u obstáculos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el mundo de los trucos caseros, existen varios que llaman la atención por su rareza: uno de ellos consiste en poner papel aluminio debajo del router del WiFi, un gesto que puede ayudar a mejorar la señal de internet en algunos sectores de la casa.

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    Aunque suene extraño, este truco sirve para redirigir parcialmente las ondas de señal inalámbrica. Se trata de un método casero ideal para aplicar cuando el WiFi pierde intensidad en determinadas habitaciones o hay obstáculos que interfieren con la conexión.

    Para qué sirve el papel aluminio debajo del router del WiFi

    Poner papel aluminio debajo del router funciona como una superficie reflectante. Las ondas del WiFi rebotan parcialmente en el aluminio y eso puede ayudar a orientar mejor la señal hacia ciertas zonas del hogar. Esto permite distinguir dos situaciones:

    • Señal débil por mala distribución: el aluminio puede ayudar a direccionar la señal hacia ambientes donde llega con poca intensidad.
    • Interferencias u obstáculos físicos: si hay paredes gruesas, muebles o electrodomésticos que bloquean la señal, este truco puede colaborar levemente en mejorar el alcance.

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    Para qué sirve el papel aluminio debajo del router del WiFi. (Foto: Adobe Stock)

    Para qué sirve el papel aluminio debajo del router del WiFi. (Foto: Adobe Stock)

    Cómo aplicar el papel aluminio debajo del router

    • Cortá un pedazo de papel aluminio de tamaño mediano.
    • Ubicalo debajo o detrás del router, según la dirección hacia donde quieras mejorar la señal.
    • Evitá cubrir completamente el dispositivo para no bloquear la ventilación.
    • Probá distintas posiciones hasta encontrar la que mejor funcione.
    • Verificá la intensidad del WiFi en otros ambientes de la casa.

    Por qué recomiendan este truco

    Se trata de un método accesible y fácil de hacer, ya que no necesitás comprar repetidores ni herramientas especiales para probar una mejora básica en la señal.

    La manera en la que el aluminio refleja parcialmente las ondas puede ayudar a concentrar el WiFi hacia sectores específicos del hogar. De todas maneras, si la conexión sigue siendo deficiente, se recomienda revisar la ubicación del router o consultar con el proveedor de internet para evaluar soluciones más efectivas

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