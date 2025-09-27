Carolina Herrera deslumbró en Madrid La Plaza Mayor de Madrid sacó sus mejores galas y su alfombra rosa para recibir el desfile de Carolina Herrera para presentar su colección primavera verano 2026. Se trata del primer desfile de la casa principal que se hace fuera de Nueva York y el tercero de la firma en sus 44 años de historia por tanto, una ocasión que nadie quiso perder. Mostramos algunos de sus diseños impactantes en un espectáculo de belleza y guiños a la cultura española.

La noticia fue todo un shock, un desfile de Carolina Herrera, bajo la dirección creativa de Wes Gordon, en Madrid, en la Plaza Mayor. Un sueño hecho realidad no solo para las profesionales de la moda, sino para toda la ciudad. La firma escribió una ‘carta de amor’ a la capital española celebrando un desfile espectacular lleno de guiños a la cultura española. Sus tradicionales señas de estilo como volantes y flores, se mezclaron con capas tradicionales, lunares, abanicos, sombreros y todo tipo de detalles que destacaban que si, Carolina Herrera está ya unida a Madrid para siempre en el corazón.

‘Madrid siempre ha sido una de mis ciudades favoritas en el mundo: rica en historia, arte y cultura, hogar de creativos con una visión única de la belleza y la alegría. Hay algo en el ritmo de esta ciudad, en su apetito por la vida, que me inspira, me energiza y que está profundamente alineado con la mujer Herrera’, declaraba Wes Gordon, director creativo de la firma. Esta colección ha supuesto una auténtica carta de amor a la ciudad de Madrid, icónica de contrastes, precisión, audacia y belleza, reinterpretada a través del caleidoscopio de Carolina Herrera.

El hito en el mundo de la moda es que Carolina Herrera dejó por un instante su queridísima Nueva York para presentar en la Plaza Mayor de Madrid su colección de ’prèt-â-porter’ primavera-verano 2026. Esto fue un orgullo no sólo para las que viven en la capital y están enamorados de ella, sino para toda España, ya que es un reconocimiento a nuestra tierra y nuestras costumbres. El director creativo de la firma Wes Gordon confesó: ‘La Plaza Mayor es el corazón de Madrid, uno de los lugares que marca el ritmo de la ciudad. Su energía te envuelve al instante y fue una fuente de inspiración para la colección primavera-verano 26’. Ha sido el broche de oro en los diseños que desfilaron por la alfombra rosa, y hacían creer, que de verdad, Madrid es pasión, belleza y moda en estado puro.

Madrid es especial y su luz es icónica porque hace que las cosas se vean y se sientan de manera más romántica. Ese sol que hace brillar los tejidos, que convierte cualquier ‘loo’’ en un ‘statement’ bajo los reflejos dorados de última hora y su siempre iluminada Gran Vía por la noche, que nos hace vibrar cuando pasiamos. Por eso tantos diseñadores y firmas miran a la capital, porque Madrid tiene la capacidad de elevar la moda, de darle alma y autenticidad.

Carolina Herrera dedicó su carrera a las mujeres, ofreciéndoles piezas y recursos de estilo que, al mismo tiempo, les ayudaran a proyectar una imagen femenina del empoderamiento y a definir su identidad personal en un momento cultural de cambios, pues nos incorporábamos en masa al mercado laboral y los roles de género tradicionales comenzaban a cuestionarse.

A modo de agradecimiento, no faltaron algunos guiños en los looks de las invitadas; modelos e influencers españolas que rindieron tributo con sus looks a la legendaria diseñadora venezolana con la ya icónica camisa blanca, su sello de identidad estilístico. La camisa blanca, el indispensable de Carolina Herrera, en su desfile de Madrid.

En ese uniforme para la mujer moderna, una prenda destaca entre las demás: ‘Mis camisas blancas han estado conmigo desde la escuela. Las usaba en el uniforme escolar, cuando montaba a caballo y cuando jugaba al tenis. Puede elevar tu estilo o rebajarlo’, dijo una vez. Son parte indispensable de su armario y, gracias a ella, también de los nuestros, así que era de esperarse que algunas de sus selectas invitadas quisieran honrar en el desfile esta contribución histórica a la moda.

El desfile

* Frescura, tradición, modernidad y dulzura, así podríamos definir los diseños de esta nueva colección.

* Para la firma, el color rojo siempre ha sido uno de sus iconos más queridos y muchos de los diseños que se vieron desfilar poseían este color.

* Mezcla de lunares y flores, que tanto nos evoca a las raíces de nuestra tradición y cultura. El corte del vestidos es soberbio y el patrón es inmejorable porque con diseños como este no tendremos que elegir entre vestidos ’mini’ y colas largas porque tendremos las dos cosas.

* Diseños verdaderamente especiales. El volumen ‘maxi’ de la parte inferior y los detalles de las flores en 3D es de lo más elegante.