Día Internacional del café: ¿cuáles son los más pedidos en las cafeterías de San Juan? Que a los sanjuaninos les gusta esta bebida, no caben dudas. A tono con la demanda, fueron abriendo muy buenas cafeterías en la provincia y aunque cada vez hay más cultura cafetera, tres son los que pican en punta.

En el Día internacional del café, que se celebra hoy 1 de octubre, DIARIO DE CUYO hizo un sondeo por distintas cafeterías de la provincia, para conocer hacia dónde se inclina el gusto de los sanjuaninos. Es cierto que poco a poco los “cafeteros” locales, especialmente las nuevas generaciones, se han ido interiorizando más en este aromático y delicioso universo y se han animado a probar distintas variedades y combinaciones, algo que ha ido de la mano con un mercado local que también fue creciendo, se fue especializando y ampliando sus cartas. Sin embargo, todavía hay preferencias muy marcadas, varias muy tradicionales.

Claro que esos favoritos son eso, favoritos, por lo tanto no son los únicos cafés que se consumen en el condado, porque hay clientes y gustos para todo, y nunca faltará quien levante la mano y diga “¡Mozo! un Cortado con leche condensada por favor” (sí, tiene sus adeptos, aunque los más puristas del café lo miren de reojo, sobre todo por la cantidad de azúcar), un Irlandés (que sea con un buen whisky por favor) o, ya en otro bando, un refrescante Cold Brew (café filtrado en frío).

Pero luego de consultar a varias y muy conocidas cafeterías del gran San Juan, armamos el Top-5 de los más pedidos por los sanjuaninos a la hora de sentarse a tomar un cafecito, solo o en compañía. Y para sorpresa de varios, el primer puesto es compartido, un triple empate entre el Latte, el Americano y el Capucchino, que son punta de flecha. Atrás, y no tan lejos a decir verdad, les siguen, también compartiendo escalón, el Cortado y el Flat White. ¿Vos con cuál te quedás? ¿Estás entre la media o sos diferente a la hora de pedirte un café?

El Top-3, sin orden de mérito, está integrado por:

Latte: Combina la intensidad del Espresso con la suavidad de la leche vaporizada, que lleva en mayor proporción; y una microcapa de espuma (sería lo más parecido al “café con leche”, salvando distancias)

Americano: Es un Espresso con agua caliente agregada. Un café largo, suave y sin leche, con sabor intenso a café, pero más suave que un Espresso puro.

Capucchino: Sería como un hermano del Latte, si se quiere, pero en proporciones más parejas (no tanta leche), con lo que el café se siente más. Espresso, leche vaporizada y una capa de espuma. La taza es más pequeña que la del Latte, algo importante para el equilibrio de sus componentes.

Completan el Top-5, también sin orden de mérito:

Cortado: Un Espresso cuya intensidad se “corta” con una cantidad equivalente de leche vaporizada. Muy pegadito tiene al Macchiato, con el que suele ser confundido, porque son similares, pero no iguales. Macchiato significa “manchado” en italiano, y es básicamente un Espresso con una pequeña cantidad de leche espumada que deja una “mancha” blanca en la parte superior. Es más un toquecito de leche sobre el café.

Flat White: Tiene más protagonismo del Espresso, con menos leche que el Latte, lo que realza el sabor del grano; y poco o nada de espuma. Más elegido por los que ya conocen un poco más de café.