El sencillo truco del papel burbuja para detectar humedad en las paredes antes de que el problema empeore

Con este método casero es posible diferenciar si el problema se debe a una filtración o a la condensación, dos de las causas más comunes de humedad durante el invierno.

Pegar papel burbuja en las paredes: el método casero que revela un problema oculto del hogar Foto: Gemini IA

Durante el invierno, la humedad suele convertirse en uno de los problemas más frecuentes dentro de las viviendas. Manchas en las paredes, pintura que se desprende y la aparición de moho son algunas de las señales más comunes. Sin embargo, existe un método casero que permite detectar el origen del inconveniente antes de que los daños sean mayores.

El procedimiento requiere únicamente un trozo de papel burbuja y cinta adhesiva. La idea es cubrir completamente una zona de la pared donde se sospeche que hay humedad, sellando bien los bordes para evitar el ingreso de aire.

Luego de dejarlo colocado entre 24 y 48 horas, llega el momento de comprobar el resultado. Si aparecen gotas de agua del lado del plástico que está en contacto con la pared, es probable que exista una filtración proveniente del muro. En cambio, si la humedad se forma en la cara externa del papel, el problema estaría relacionado con la condensación generada por el vapor de agua del ambiente.

Cuándo conviene hacer la prueba de humedad Los especialistas recomiendan realizar este ensayo durante los días más fríos del invierno, cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda es mayor. También resulta útil después de jornadas de lluvia o en ambientes donde suele acumularse humedad, como baños, cocinas, lavaderos o habitaciones con poca ventilación.

Cómo prevenir la humedad Una vez identificado el origen del problema, se aconseja adoptar algunas medidas para evitar que avance: