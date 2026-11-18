Con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad y resguardar la integridad de quienes circulan hacia uno de los principales corredores turísticos y productivos de San Juan, Vialidad Provincial puso en marcha un operativo de mantenimiento sobre la Ruta Provincial 414.

A través del Ministerio de Infraestructura, y mediante la ejecución directa de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se llevan adelante trabajos intensivos para reponer y renovar las defensas metálicas en puntos estratégicos de este camino de montaña.

El frente de obra abarca un sector clave para la conectividad del departamento Calingasta: el trayecto que se extiende desde el derivador con la Ruta Provincial 436 hasta las inmediaciones del puente de Pachaco. Se trata de una traza sinuosa, rodeada de geografía escarpada, donde los sistemas de contención lateral cumplen un rol determinante para prevenir desbarrancamientos y mitigar las consecuencias de cualquier despiste.

Las labores están bajo la órbita del Departamento Conservación de la DPV y se enmarcan dentro de una planificación integral destinada al sostenimiento de toda la red vial provincial. Antes de desplegar la maquinaria y el personal en el terreno, el equipo técnico de la repartición llevó a cabo un exhaustivo relevamiento a lo largo de todo el tramo. Esta inspección permitió mapear con precisión el estado de la infraestructura existente y detectar aquellos sectores donde las barandas habían perdido su capacidad estructural, ya sea por el desgaste natural o, fundamentalmente, a raíz de impactos provocados por accidentes de tránsito.

A partir de ese diagnóstico de situación, se diseñó un plan de recambio que contempla la provisión e instalación de equipamiento nuevo bajo estrictas normas de seguridad vial. Según el detalle técnico de la obra, los operarios procederán a colocar:

31 defensas metálicas tipo flex beam , diseñadas para absorber la energía del impacto y redirigir los vehículos hacia la calzada.

, diseñadas para absorber la energía del impacto y redirigir los vehículos hacia la calzada. 60 parantes verticales de sostén, fundamentales para garantizar la firmeza y el anclaje del sistema al terreno.

de sostén, fundamentales para garantizar la firmeza y el anclaje del sistema al terreno. Alas terminales , piezas clave en los extremos de cada tramo para evitar que la baranda actúe como un elemento punzante ante un choque frontal.

, piezas clave en los extremos de cada tramo para evitar que la baranda actúe como un elemento punzante ante un choque frontal. Tornillería de alta resistencia y elementos reflectivos, estos últimos indispensables para mejorar la demarcación visual del camino durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

Cada uno de estos componentes se instala en reemplazo directo de las piezas deterioradas, buscando devolverle continuidad y homogeneidad a toda la línea de protección a lo largo del recorrido.

El foco puesto en la prevención y el turismo

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que la prioridad absoluta de esta intervención es la seguridad vial. En rutas de características sinuosas como la RP 414, las defensas metálicas funcionan como la última barrera de protección: contienen a los rodados que por diversos motivos pierden el control y salen de la calzada, reduciendo drásticamente la gravedad de los siniestros.

La puesta a punto de este corredor resulta especialmente relevante debido al flujo constante de transporte de carga, vecinos de la zona y turistas que eligen el departamento Calingasta durante todo el año. Al recuperar los sectores vulnerados, Vialidad Provincial no solo prolonga la vida útil de la infraestructura caminera, sino que garantiza un viaje más seguro y previsible para todos los usuarios de la vía.

Desde el organismo solicitaron a los conductores que transiten por el sector entre el empalme con la RP 436 y el puente de Pachaco hacerlo con precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal vial que se encuentra trabajando sobre la banquina y la calzada.