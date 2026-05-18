"A ti no te conozco, mono", detuvieron en Brasil a un empresario chileno por un ataque racista

Un ejecutivo chileno quedó detenido en Brasil luego de protagonizar un vergonzoso momento arriba de un avión, cuando disparó una catarata de insultos racistas y homofóbicos contra un pasajero y la tripulación por un problema que parecía menor.
Ocurrió en un vuelo entre San Pablo y Frankfurt, cuando un ejecutivo tuvo una pelea con un pasajero y las azafatas.
Se trata de Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, quien se encontraba a bordo de un vuelo transatlántico que iba de San Pablo a Frankfurt el pasado 10 de mayo.
La secuencia quedó grabada por uno de los pasajeros afectados, que registró el brote de Naranjo Maldini. Allí se ve al empresario discutir de manera frontal con una azafata y con otro pasajero. El agresor arrancó elevando el tono de voz con observaciones homofóbicas. "Para mí es un problema ser gay. Sí, es un problema", dijo.
Luego duplicó la apuesta y empezó a tocarse la cara. "La piel, negra", decía, mientras hacía una mueca de desprecio. El pasajero afectado, que además lo estaba grabando, le duplicó la apuesta: "¿Qué mais?", le preguntó.
Y ahí se desató. "El olor, el olor a negro, a brasileño. El olor a brasileño", remató. Ante las amenazas de la tripulación sobre obligarlo a bajar, el empresario no bajó el tono. "Uy, qué miedo", dijo.
Los tripulantes lo mandaron a sentarse, acusándolo de estar molestando y agrediendo a los pasajeros. El empresario lo negó. Cuando el pasajero dijo que él se sentía agredido, Naranjo Maldini le hizo un gesto de desprecio: "A ti no te conozco", y le hizo con la mano para alejarlo.
"A ti no te conozco, mono. Un mono. Los negros. Los monos andan en los árboles", le dijo. De cierre, comenzó a imitar el gruñido de los monos, mientras se retiraba a su asiento, ante el estupor de las azafatas.
El pasajero fue detenido este viernes 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, cuando regresaba de Europa. Según señalan medios chilenos, podría ser acusado de delito racial, debido a una ley promulgada en 2023 en Brasil. Considera penas de entre 2 y 5 años de cárcel, más una multa. Pero a eso se le podrían sumar penas por ofensas homofóbicas.