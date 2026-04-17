Aparecieron más mensajes intimidatorios en escuelas y crece la preocupación por supuestos tiroteos

Las amenazas aparecieron en distintos establecimientos y también se viralizaron en redes sociales. Investigan su origen mientras crece la preocupación en la comunidad educativa.

En las últimas horas, se encendieron las alarmas en establecimientos educativos de San Juan tras la aparición de mensajes intimidatorios que advierten sobre un supuesto tiroteo previsto para este viernes 17. Las amenazas se repitieron en distintos puntos y, aunque desde una institución ya iniciaron investigaciones para identificar al responsable, la especulación en redes sociales no dejó de crecer.

Distintas escuelas comenzaron a enviar comunicados a las familias ante la circulación de estos mensajes, una situación que también se ha registrado en otras provincias del país. Según indicaron desde los establecimientos, se detectaron inscripciones en paredes, puertas y pupitres con la leyenda “Mañana 17 tiroteo”, lo que generó preocupación y derivó en la intervención de las autoridades.

image Pero no fue el único mensaje. También aparecieron frases como “Harta de que se burlen de mí, mañana los mato a todos 17/04” y “El grupo de (nombran a 8 chicos)… morirán”, lo que elevó aún más el nivel de alarma, especialmente por su rápida difusión en redes sociales.

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En paralelo, circularon audios en los que se advierte sobre posibles medidas para intentar identificar al autor, como la revisión de mochilas o el análisis de la tipografía de las amenazas. “Esto no es broma”, se escucha en uno de esos mensajes que se viralizaron en las últimas horas.