    • 16 de abril de 2026 - 15:11

    Investigan amenazas de tiroteo en dos escuelas de San Juan y refuerzan controles

    Hallaron mensajes intimidatorios en baños de dos importantes colegios de Rivadavia y Capital. Activaron alertas preventivas, aunque no hubo intervención judicial por el momento.

    Mensajes con amenazas de tiroteo en una escuela de San Juan generaron un operativo preventivo &nbsp;

    Mensajes con amenazas de tiroteo en una escuela de San Juan generaron un operativo preventivo

     

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    Una situación de alerta preventiva en dos establecimientos educativos de San Juan generó preocupación, luego de que se detectaran mensajes con referencias a posibles tiroteos en sanitarios de distintas instituciones.

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    El primer caso se registró en el colegio Monseñor Audino Rodríguez, de la Católica de Cuyo, donde autoridades informaron el hallazgo de inscripciones intimidatorias en los baños de hombres y mujeres. Los mensajes incluían expresiones de malestar personal y referencias a fechas vinculadas a posibles hechos de violencia.

    Alerta en escuelas de San Juan: intervención preventiva

    En paralelo, una situación similar se detectó en la Escuela Sarmiento, ubicada en calles Alem y Libertador, donde personal docente informó la aparición de una escritura en un baño con una advertencia que mencionaba un posible tiroteo.

    En ambos casos, las autoridades escolares procedieron a la limpieza inmediata de las inscripciones y resguardaron registros fotográficos de los mensajes.

    Alerta en escuelas de San Juan: sin intervención judicial por el momento

    Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los hechos fueron comunicados a las autoridades competentes y a la Secretaría de Seguridad, aunque por el momento no se dispuso intervención del sistema judicial.

    El Ministerio Público Fiscal fue notificado y se evaluó la situación en coordinación con áreas de seguridad, en el marco de un esquema preventivo ante este tipo de episodios.

    Las autoridades remarcaron que, si bien los mensajes generaron preocupación, no se registraron incidentes ni amenazas concretas en curso, y se continúa con el monitoreo de ambos establecimientos.

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