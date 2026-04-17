Alerta en escuelas de San Juan por amenazas virales de tiroteos: piden calma y refuerzan medidas preventivas

En las últimas horas, distintas instituciones educativas de San Juan comenzaron a enviar comunicados a las familias ante la circulación de mensajes intimidatorios vinculados a supuestos tiroteos en escuelas, una situación que también se ha replicado en otros puntos del país.

Según informaron desde los establecimientos, se detectaron inscripciones y mensajes en paredes, puertas y pupitres con la leyenda “Mañana 17 tiroteo”, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención de las autoridades.

Frente a este escenario, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Ministerio de Educación, fuerzas de seguridad y el área de Salud Pública, donde se definieron una serie de acciones preventivas. Desde las escuelas remarcaron que, si bien el nivel de alerta es alto, el objetivo de estos mensajes sería generar temor y ausentismo, por lo que se insiste en transmitir tranquilidad a las familias.

En los comunicados, las instituciones solicitan a madres, padres y tutores acompañar a sus hijos, dialogar sobre lo sucedido y reforzar el uso responsable de la palabra, especialmente en redes sociales. Además, se pide prestar especial atención al entorno familiar, asegurando que no haya acceso a armas por parte de niños y adolescentes.

Entre las medidas sugeridas, se incluye la realización de espacios de reflexión dentro de las aulas sobre las consecuencias de las amenazas y los actos de intimidación pública. Asimismo, se indicó que cualquier mensaje o situación detectada dentro de la escuela debe ser denunciada ante la Policía, informando también a los estudiantes sobre estas acciones.