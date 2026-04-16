La Universidad Católica activó el protocolo de seguridad tras la aparición de amenazas de un tiroteo

El Colegio Secundario Audino Rodríguez y Olmos, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, activó su protocolo de seguridad tras la aparición de mensajes amenazantes en el establecimiento.

El Colegio Secundario Audino Rodríguez y Olmos, perteneciente a la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), activó de manera inmediata su protocolo de seguridad luego de detectar mensajes amenazantes en sus instalaciones, en un hecho que generó preocupación en la comunidad educativa de San Juan.

Según informó la institución en un comunicado oficial, la situación se enmarca en una serie de episodios similares registrados en distintas provincias del país en las últimas semanas, entre ellas Buenos Aires, CABA, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, lo que refuerza la atención sobre este tipo de manifestaciones en ámbitos escolares.

Ante el hallazgo de los mensajes, las autoridades del establecimiento procedieron a la activación del protocolo interno, con notificación inmediata al Ministerio de Educación y a las autoridades de la universidad. Paralelamente, según dijeron, se dio intervención a la Policía de San Juan, que se hizo presente en el lugar para llevar adelante tareas de seguridad y peritaje.

Asimismo, la dirección del colegio informó a las familias de los estudiantes y solicitó su colaboración para abordar la situación mediante el diálogo y el acompañamiento responsable dentro del ámbito familiar.

“La institución prioriza la seguridad de su comunidad educativa y actúa en estricto cumplimiento de las normativas vigentes ante este tipo de amenazas”, señalaron desde la conducción del establecimiento.