El presidente Alberto Fernández anunció hoy una "financiación adicional por 75 millones de dólares", a través del Banco de Desarrollo de América Latina, para "apoyar el plan estratégico de vacunación" contra coronavirus y sostuvo que eso permitirá "la adquisición de más vacunas" contra la Covid-19.



"Anuncio que Argentina está adquiriendo a través del Banco de Desarrollo de América Latina, a una financiación adicional por 75 millones de dólares para apoyar el plan estratégico de vacunación contra la pandemia", expresó el Jefe de Estado.



El anuncio fue realizado en un mensaje grabado que se difundió al término del Foro Internacional "Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción", organizado por el Consejo Económico y Social (CES), que se hizo en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.



El Presidente explicó que la financiación que anunció "permitirá la adquisición de más vacunas contra el Covid, fortalecer las cadenas de producción" y "las nuevas iniciativas científicas y apoyar los gastos asociados a la distribución de vacunas".



"La geopolítica de las vacunas nos convoca a ser constructores de una gran estrategia de desarrollo científico y sanitario nacional", expresó y manifestó que "pretendemos hacerlo coordinando a nuestras áreas de Gobierno en todos los niveles y de todo color político, convocando a todos y todas, en un trabajo coordinado y comprometido".



Fernández aseguró que "la geopolítica de la vacunas es el nuevo territorio donde se juega nuestra real soberanía" y dijo que "desnuda un mapa de poder mundial plagado de abusos, codicias e injusticias", pero "también ofrece un camino de cooperación para desplegar nuestras inmensas potencialidades".



"No hay fronteras ideológicas cuando se trata de preservar la salud de nuestros pueblos", advirtió, afirmó que "el gran muro a derribar es de la inequidad sanitaria" y aseguró que "la Argentina no se queda de brazo cruzados, esta plataforma de conocimiento hoy lo demuestra".



Asimismo, sostuvo que "no podemos sobrevivir en las aguas turbulentas de la pandemia como navegantes solitarios" y dijo que "desde Argentina propiciamos una dinámica sanitaria mundial ligada a intercambio de saberes e investigaciones".



"Es clave que desde el Consejo Económico y Social estas cuestiones se acuerden como una real política de Estado", advirtió el jefe de Estado y agregó: "porque el tema sanitario global ha venido para quedarse".



En ese sentido, manifestó que "tenemos que articular a todos los actores del sistema para hacerle frente" y destacó que "nuestra industria farmacéutica es reconocida por sus altos estándares de calidad".



En ese contexto, mencionó que cuenta con "con 190 plantas de producción, de los cuales 160 son de capitales nacionales, también posee cerca de 40 fábricas públicas de medicamentos".



"Este prestigio es acompañado por una agencia regulatoria Anmat, que es reconocida como agencia de referencia regional", resaltó y dijo que "contamos con una ley de promoción de desarrollo y producción de biotecnología moderna, reglamentada recientemente".



El Presidente destacó que "nuestra potencialidad es enorme, pero todavía no podemos desplegarla al máximo" y afirmó que "Argentina podría contar, de reunir con todas las condiciones necesarias, con una capacidad de producción de ciclo completo de entre 35 y 40 millones de dosis de vacunas mensuales".



"Pero para poder desarrollar todo su potencial es necesario seguir trabajando en la integración de capacidades de las cadenas regionales", expresó, para "asegurar la provisión de insumos críticos a través de alianzas con empresas locales e internacionales y para fomentar inversiones que refuercen el entramado productivo argentino".



En otra parte de su mensaje, el Presidente manifestó que desde que se inició la pandemia "Argentina instrumentó numerosas medidas para mitigar su impacto social económico y productivo".



"En esa tarea nuestro país trabajó junto a organismos internacionales de crédito a fin de facilitar nuevas operaciones y tener también recursos por un monto de más de 1.700 millones de dólares", precisó.



En ese sentido, sostuvo que "se diseñaron programas para equipar 250 hospitales públicos y 12 hospitales modulares, 35 laboratorios de diagnóstico de la red nacional y 350 centros de salud" y "se construyeron 9 centros modulares de almacenamiento de vacunas y depósito central".



"Se fortalecieron a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas", afirmó y explicó que "este financiamiento no significó un nuevo endeudamiento para el país, sino que fue resultado de priorización de recursos ya aprobados con foco en la necesidades más urgentes".