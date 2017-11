Sigue de cerca cada noticia que aparece y no puede evitar que le tiemble la voz al hablar del ARA San Juan, el submarino que perdió contacto el miércoles cuando estaba en zona de Puerto Madryn y que ahora las autoridades buscan intensamente. Es que fue él quien vio nacer la nave y la comandó desde Alemania a Argentina en 1985. Se trata de Carlos Zavalla, un sanjuanino de 76 años que asegura que “el buque tiene alma”.

Tenía 43 años cuando fue designado para viajar a Alemania, donde construían el submarino y tuvo la suerte de que el ARA recibiera el nombre San Juan, tal como su tierra natal. Allí comenzó a capacitarse con el fin de comandar el buque.

“En ese momento era capitán de fragata y me designaron para ir a controlar la construcción y realizar los cursos para conocer el buque. Yo lo vi nacer, vi hasta cómo pusieron las chapas de su casco y realicé las prácticas en aguas europeas”, contó el sanjuanino.

Luego de esa tarea, él, junto a un grupo de gente experimentada en el área, partió a cargo del submarino desde Alemania el 20 de diciembre de 1984, para arribar a Mar del Plata el 18 de enero de 1985.

“Ahora que lo pienso era bastante joven. Durante el viaje creamos los sistemas de práctica de navegación y nos encargamos de la documentación necesaria. Hubo que aprender a manejar el buque, porque como todos los buques, el ARA San Juan tiene alma”, relató sobre el largo viaje.

Tras la llegada al país, Zavalla estuvo dos años comandando el sumergible, hasta que debió traspasar el mando.

Por todo eso, hoy, al enterarse de la noticia de la desaparición del submarino, el sanjuanino siente una gran angustia. “Es muy difícil estar de este lado, escuchando las noticias, esperando información. Sólo me queda rezar por todos los tripulantes que están a bordo, para que no haya sucedido nada grave”, confió entre sollozos el hombre que prefirió que su rostro no salga en las noticias, para que pueda salir en su lugar la imagen de la aquel submarino al que siente como una parte suya.