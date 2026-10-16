    • 16 de octubre de 2026 - 17:41

    Alerta por depilación láser: la ANMAT prohibió la venta y uso de un cabezal por irregularidades

    Se trata de un componente de la conocida marca Soprano ICE. El organismo nacional advirtió que ingresó al país sin registro legal ni garantías sobre su estado.

    0000840747
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un equipo médico clave utilizado en centros de estética para la depilación láser por fototermólisis.

    Leé además

    Argentina superó en nueve meses la cantidad de nuevos estudios clínicos autorizados durante todo 2025.

    Argentina marcó un récord en investigación clínica: en nueve meses ya superó todo 2025
    el error mas comun al descongelar carne que puede volverla insegura para comer: que no debes hacer

    El error más común al descongelar carne que puede volverla insegura para comer: que no debes hacer

    A través de la Disposición N° 6552, el organismo descentralizado sacó de circulación el producto identificado como:

    • Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original (Número de Serie: ICE122001380 / Fecha de Fabricación: 02.2016).

    Un equipo de riesgo importado irregularmente

    El dispositivo en cuestión forma parte de los insumos destinados a la remoción del vello corporal y está clasificado como un producto médico de Clase de Riesgo III, lo que exige estrictos controles de seguridad, trazabilidad y calibración para evitar lesiones o quemaduras en la piel de los usuarios.

    La alerta se encendió a partir de una denuncia formulada por la firma Sirex Médica S.A., importadora autorizada en Argentina de la marca de aparatología médica Alma Lasers. La empresa detectó que el número de serie correspondiente a este cabezal no constaba en sus registros de importación.

    Tras las consultas con la casa matriz en el exterior, el fabricante confirmó que dicho equipo había sido fabricado y vendido originalmente con destino al mercado de Estados Unidos, por lo que su ingreso a la Argentina se produjo fuera de los canales oficiales habilitados.

    Protección de la salud pública

    Al no contar con los registros legales de importación, la ANMAT remarcó que es imposible verificar el origen del equipo en el país, como así también conocer el estado técnico actual, las condiciones de mantenimiento, transporte y manipulación a las que fue sometido.

    Ante la falta de garantías sobre su seguridad, calidad y eficacia, el organismo sanitario aplicó la prohibición preventiva en todo el país con el objetivo de resguardar la salud de la población y prevenir potenciales daños en tratamientos estéticos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pablo Quirno y Christopher Landau.

    EE.UU. envía altos funcionarios a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como consultar la historia laboral en anses para saber si tenes los aportes al dia

    Cómo consultar la Historia Laboral en ANSES para saber si tenés los aportes al día

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es la certificacion negativa de anses y para que tramites la exigen

    Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué trámites la exigen

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente Javier Milei junto al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio en Nueva York. (Foto: EFE - X @SecRubio)

    Milei habló con Marco Rubio para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones de EE.UU. en la Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo