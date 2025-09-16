Bono de PAMI de $45.000: qué grupo de jubilados pueden acceder al beneficio La obra social entregará un refuerzo económico adicional.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que en septiembre pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con el fin de que puedan acceder a la compra de alimentos.

En medio de un delicado contexto económico para los adultos mayores, el organismo propone reforzar sus ingresos con la entrega de un refuerzo complementario destinado a un grupo específico de pacientes.

Jubilados cobrarán bono en septiembre

Se trata de un refuerzo económico destinado a los jubilados y pensionados que presenten celiaquía. Este beneficio, contemplado en la Ley 26.588, busca garantizar el acceso a alimentos sin gluten que son esenciales para una dieta saludable.

El importe tiene como fin paliar la diferencia económica que suelen tener este tipo de productos en el mercado, debido a su especialidad.

El subsidio de PAMI contempla una ayuda mensual que cubre el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el INDEC, que ascendería a $ 45.869 en septiembre, con el dato de la CBA de julio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI?

El bono está dirigido exclusivamente a afiliados de PAMI con diagnóstico médico confirmado de celiaquía. Este aporte es clave para cubrir los elevados precios de los alimentos sin TACC, esenciales para resguardar la salud de los pacientes.