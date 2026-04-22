La Justicia dictó la quiebra de SanCor y rechazó la posibilidad de un rescate externo

La medida judicial puso fin a la trayectoria de la cooperativa nacida en 1938 e inició la liquidación de sus activos.

La histórica empresa cooperativa SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con base operativa en Sunchales, entró oficialmente en proceso de quiebra por disposición de la Justicia de Santa Fe tras arrastrar una deuda de US$120 millones. La resolución, dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich. se encuadró en la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522), fundamentada específicamente en la aplicación de los artículos 46, 63 y 77 inciso 1 de dicha normativa.

Un dato determinante de la sentencia es que el fallo declara expresamente la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje, lo que clausura la posibilidad de recurrir al artículo 48 de la ley. Esto significa que no se abrirá la instancia de “cramdown” o rescate por parte de terceros, por lo que se obligará a la firma a entrar de manera directa en la fase de liquidación.

De esta manera, la caída de SanCor, empresa creada en 1938, representa un golpe histórico para la economía regional. Durante más de ocho décadas, funcionó como un pilar de la industria láctea argentina desempeñando un papel decisivo en la cuenca lechera de la zona centro y en la estructura productiva de Santa Fe. Sin embargo, este desenlace es consecuencia de un extenso período de deterioro marcado por pasivos acumulados, una merma drástica en los niveles de procesamiento y severas trabas para mantener su operatividad.

Con la declaración de quiebra, ahora se iniciará formalmente la etapa de enajenación de los bienes de la cooperativa para afrontar las obligaciones con los acreedores. Este escenario genera una profunda preocupación en el entramado social de Sunchales y la región, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a: