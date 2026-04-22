    • 22 de abril de 2026 - 10:36

    La Justicia dictó la quiebra de SanCor y rechazó la posibilidad de un rescate externo

    La medida judicial puso fin a la trayectoria de la cooperativa nacida en 1938 e inició la liquidación de sus activos.

    SanCor.

    SanCor.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La histórica empresa cooperativa SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con base operativa en Sunchales, entró oficialmente en proceso de quiebra por disposición de la Justicia de Santa Fe tras arrastrar una deuda de US$120 millones. La resolución, dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich. se encuadró en la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522), fundamentada específicamente en la aplicación de los artículos 46, 63 y 77 inciso 1 de dicha normativa.

    Leé además

    SanCor presentó la quiebra.

    El gigante lácteo SanCor solicitó su quiebra: las razones de una decisión que impacta en el sector
    Los senadores pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos por mes.   

    Tenencia de armas y la entrega voluntaria: el Senado reactiva el debate

    Un dato determinante de la sentencia es que el fallo declara expresamente la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje, lo que clausura la posibilidad de recurrir al artículo 48 de la ley. Esto significa que no se abrirá la instancia de “cramdown” o rescate por parte de terceros, por lo que se obligará a la firma a entrar de manera directa en la fase de liquidación.

    De esta manera, la caída de SanCor, empresa creada en 1938, representa un golpe histórico para la economía regional. Durante más de ocho décadas, funcionó como un pilar de la industria láctea argentina desempeñando un papel decisivo en la cuenca lechera de la zona centro y en la estructura productiva de Santa Fe. Sin embargo, este desenlace es consecuencia de un extenso período de deterioro marcado por pasivos acumulados, una merma drástica en los niveles de procesamiento y severas trabas para mantener su operatividad.

    Con la declaración de quiebra, ahora se iniciará formalmente la etapa de enajenación de los bienes de la cooperativa para afrontar las obligaciones con los acreedores. Este escenario genera una profunda preocupación en el entramado social de Sunchales y la región, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a:

    • Los empleados directos de la estructura administrativa y de planta.
    • Los productores asociados que aún remitían su materia prima.
    • La red de acreedores que aguardan el proceso de verificación y cobro.

    El colapso de la gigante láctea ocurre en un momento crítico para la actividad, afectado por la retracción en el consumo interno y una profunda reconfiguración de la competitividad en el mercado de productos frescos y procesados.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Departamento en Caballito.

    Este miércoles declara el hijo de la jubilada que le vendió su departamento a Manuel Adorni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pobreza.

    Según la UCA, casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y el 30% no come regularmente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Reforma electoral.

    Los detalles de la reforma electoral que el Gobierno enviará al Congreso para eliminar las PASO

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Milei con el Papa Francisco.

    El mensaje de Milei a un año de la muerte de Francisco: "El argentino más importante de toda la historia"

    Por Redacción Diario de Cuyo