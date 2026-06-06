El presidente del Banco Central viaja a China para asegurar la renovación del swap y reforzar las reservas

El Gobierno nacional dará un paso clave en su estrategia financiera durante los próximos días. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajará a China para encabezar una misión oficial destinada a negociar la renovación del swap de monedas entre ambos países, un instrumento considerado fundamental para la estabilidad de las reservas internacionales argentinas.
La visita se produce luego de varios meses de conversaciones entre las autoridades de ambos países y en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la posición externa del país y mejorar el respaldo financiero del Banco Central.
El swap con China representa una línea de intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Una parte de ese acuerdo, equivalente a unos 5.000 millones de dólares, fue activada en años anteriores y se convirtió en una herramienta clave para sostener las reservas y afrontar compromisos financieros.
Desde el Banco Central ya habían confirmado semanas atrás la intención de mantener vigente el acuerdo y avanzar en una nueva etapa de cooperación financiera con Beijing. La misión oficial buscará cerrar los detalles técnicos y políticos necesarios para garantizar esa continuidad.
El swap ha sido una pieza importante dentro de la relación económica entre Argentina y China. De hecho, acuerdos anteriores permitieron postergar vencimientos millonarios y evitar una presión adicional sobre las reservas del Banco Central en momentos de alta fragilidad financiera.
La expectativa oficial es que la renovación aporte mayor previsibilidad al mercado y fortalezca la hoja de ruta económica del Gobierno, mientras continúan las negociaciones con organismos internacionales y se busca consolidar la recuperación de las reservas.
De concretarse el entendimiento, Argentina mantendrá una de sus principales fuentes de respaldo financiero externo, en una relación que se ha vuelto estratégica para la política económica de los últimos años.