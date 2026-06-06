    • 6 de junio de 2026 - 21:03

    El presidente del Banco Central viaja a China para asegurar la renovación del swap y reforzar las reservas

    Santiago Bausili estará en Shanghai para participar de una reunión del Banco Internacional de Pagos (BIS) y aprovechará la visita para mantener encuentros con representantes del gigante asiático.

    El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Juan Foglia/NA).

    El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: Juan Foglia/NA).

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional dará un paso clave en su estrategia financiera durante los próximos días. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajará a China para encabezar una misión oficial destinada a negociar la renovación del swap de monedas entre ambos países, un instrumento considerado fundamental para la estabilidad de las reservas internacionales argentinas.

    Leé además

    El dólar aumentó después de cuatro ruedas seguidas en baja: la cotización del blue en San Juan

    El dólar oficial volvió a subir y tocó un nuevo máximo en cuatro meses: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan
    mercado libre vende medicamentos con receta: el paso a paso para comprarlos y como pedir reintegros

    Mercado Libre vende medicamentos con receta: el paso a paso para comprarlos y cómo pedir reintegros

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La visita se produce luego de varios meses de conversaciones entre las autoridades de ambos países y en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la posición externa del país y mejorar el respaldo financiero del Banco Central.

    El swap con China representa una línea de intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Una parte de ese acuerdo, equivalente a unos 5.000 millones de dólares, fue activada en años anteriores y se convirtió en una herramienta clave para sostener las reservas y afrontar compromisos financieros.

    Desde el Banco Central ya habían confirmado semanas atrás la intención de mantener vigente el acuerdo y avanzar en una nueva etapa de cooperación financiera con Beijing. La misión oficial buscará cerrar los detalles técnicos y políticos necesarios para garantizar esa continuidad.

    El swap ha sido una pieza importante dentro de la relación económica entre Argentina y China. De hecho, acuerdos anteriores permitieron postergar vencimientos millonarios y evitar una presión adicional sobre las reservas del Banco Central en momentos de alta fragilidad financiera.

    La expectativa oficial es que la renovación aporte mayor previsibilidad al mercado y fortalezca la hoja de ruta económica del Gobierno, mientras continúan las negociaciones con organismos internacionales y se busca consolidar la recuperación de las reservas.

    De concretarse el entendimiento, Argentina mantendrá una de sus principales fuentes de respaldo financiero externo, en una relación que se ha vuelto estratégica para la política económica de los últimos años.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    vouchers educativos de anses en junio 2026: el paso a paso para saber si sos beneficiario y si te aprobaron

    Vouchers educativos de ANSES en junio 2026: el paso a paso para saber si sos beneficiario y si te aprobaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    becas progresar de anses: ya impactan en junio con cuotas retroactivas y acreditaciones mas altas

    Becas Progresar de Anses: ya impactan en junio con cuotas retroactivas y acreditaciones más altas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la cuenta oficial del indio solari confirmo que el velatorio sera el sabado: gracias por el amor y la paciencia

    La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio será el sábado: "Gracias por el amor y la paciencia"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es un acv hemorragico, la causa de muerte del indio solari

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari

    Por Redacción Diario de Cuyo