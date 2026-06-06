El presidente del Banco Central viaja a China para asegurar la renovación del swap y reforzar las reservas

Santiago Bausili estará en Shanghai para participar de una reunión del Banco Internacional de Pagos (BIS) y aprovechará la visita para mantener encuentros con representantes del gigante asiático.

El Gobierno nacional dará un paso clave en su estrategia financiera durante los próximos días. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajará a China para encabezar una misión oficial destinada a negociar la renovación del swap de monedas entre ambos países, un instrumento considerado fundamental para la estabilidad de las reservas internacionales argentinas.

La visita se produce luego de varios meses de conversaciones entre las autoridades de ambos países y en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la posición externa del país y mejorar el respaldo financiero del Banco Central.

El swap con China representa una línea de intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Una parte de ese acuerdo, equivalente a unos 5.000 millones de dólares, fue activada en años anteriores y se convirtió en una herramienta clave para sostener las reservas y afrontar compromisos financieros.

Desde el Banco Central ya habían confirmado semanas atrás la intención de mantener vigente el acuerdo y avanzar en una nueva etapa de cooperación financiera con Beijing. La misión oficial buscará cerrar los detalles técnicos y políticos necesarios para garantizar esa continuidad.

El swap ha sido una pieza importante dentro de la relación económica entre Argentina y China. De hecho, acuerdos anteriores permitieron postergar vencimientos millonarios y evitar una presión adicional sobre las reservas del Banco Central en momentos de alta fragilidad financiera.