Crece la presión sobre Adorni: aliados del Gobierno debaten si respaldan una ofensiva en el Congreso

La situación política de Manuel Adorni volvió a tensarse en las últimas horas y ya genera fuertes debates entre los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno en el Congreso. Mientras la oposición busca avanzar con distintas iniciativas para que el jefe de Gabinete dé explicaciones por las denuncias que lo involucran, sectores aliados al oficialismo comenzaron a discutir cuál será su posición en las próximas sesiones.

El caso Adorni: nuevas medidas de prueba y la evolución del precio del Bitcoin en la mira

Según trascendió, referentes del PRO, la UCR, el MID y otros espacios dialoguistas mantienen conversaciones para definir una estrategia común. La principal discusión pasa por decidir si acompañan los planteos más duros impulsados por la oposición o si promueven que el tema sea tratado primero en las comisiones legislativas correspondientes.

El malestar entre los aliados del Gobierno se profundizó tras las explicaciones brindadas por Adorni sobre su patrimonio y su declaración jurada. Aunque varios sectores evitaron pronunciarse a favor de una eventual destitución, reconocen que el tema genera desgaste político y complica la agenda parlamentaria del oficialismo.

En los próximos días se esperan reuniones entre los distintos bloques para intentar alcanzar una postura consensuada. Una de las alternativas que gana terreno es habilitar el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento antes de avanzar hacia instancias más severas.

Desde la oposición, en tanto, sostienen la presión para que Adorni comparezca ante el Congreso y responda a los cuestionamientos sobre su situación patrimonial. Sin embargo, reconocen que una eventual moción de censura enfrenta dificultades numéricas y reglamentarias para prosperar.

Pese a las críticas y a la creciente incomodidad entre algunos aliados parlamentarios, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y, por el momento, no hay señales de que el Gobierno evalúe pedirle la renuncia. La disputa promete convertirse en uno de los principales focos de tensión política de las próximas semanas.