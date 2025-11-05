La revolución eléctrica suma desde este mes un nuevo jugador en el país: el JMEV Easy 3, un compacto 100 % eléctrico que acaba de llegar al mercado local.

El Easy 3 es un hatchback del Segmento A pensado para la ciudad. Compite con el Renault Kwid E-Tech y el BYD Dolphin Mini GL, y destaca por su autonomía de 330 kilómetros y su batería de 30,24 kWh. Su mayor fortaleza: precio competitivo y prestaciones sólidas para quienes buscan iniciarse en la movilidad eléctrica.

El listado de los 5 autos chinos más baratos en noviembre 2025

  • JMEV Easy 3: US$18.900.
  • JAC S2 Intelligent: US$19.900.
  • Kaiyi X3: US$21.655.
  • BYD Dolphin Mini GL: US$22.999.
  • MG3 1.5L HEV Confort: US$23.500.

Especificaciones técnicas del JMEV Easy 3

Motor, autonomía y carga

  • Motor eléctrico de 68 CV.
  • Torque: 125 Nm.
  • Tracción delantera y cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y One Pedal.
  • La aceleración de 0 a 50 km/h en apenas 4,5 segundos lo convierte en un aliado ágil para el tránsito urbano.
  • Batería de ion-litio, refrigerada por líquido, no solo garantiza mayor vida util sino que permite cargar hasta el 80% en 6 horas en casa, o en apenas 40 minutos en cargadores rápidos (del 20 al 80%). El cargador doméstico viene incluido.
El diseño exterior incluye llantas de aleación de 15 pulgadas.

Diseño moderno y tecnología a bordo

  • Mide 3,72 metros de largo.
  • Llantas de aleación de 15 pulgadas.
  • Parrilla con tira de LED.
  • Logo iluminado.
  • Pantalla táctil central de 10,1 pulgadas que integra tablero y multimedia.
  • Climatizador automático.
  • Asientos con apoyacabezas integrados.
  • Volante multifunción.

Seguridad

  • Doble airbag frontal (se espera que para las próximas versiones se agreguen más airbags).
  • Frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD.
  • Control de estabilidad (ESC).
  • Freno de estacionamiento electrónico.
  • Asistente de arranque en pendiente.
  • Monitoreo de presión de neumáticos.
  • Cámara 360°.
  • Sensores de estacionamiento trasero y anclajes ISOFIX.
  • Alerta sonora para peatones y apagado automático en caso de colisión.
La pantalla táctil central es de 10,1 pulgadas.

Beneficios y posventa

Precio: USD 18.900. Esto lo posiciona como el auto eléctrico más accesible del país.
Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros para el auto y 8 años o 120.000 km para la batería.

auto chino mas barato JMEV Easy 3