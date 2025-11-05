Cuál es el auto chino más barato de la Argentina en noviembre 2025 Promete una autonomía de 350 km, tencología de punta y un diseño único para la ciudad

La revolución eléctrica suma desde este mes un nuevo jugador en el país: el JMEV Easy 3, un compacto 100 % eléctrico que acaba de llegar al mercado local.

El Easy 3 es un hatchback del Segmento A pensado para la ciudad. Compite con el Renault Kwid E-Tech y el BYD Dolphin Mini GL, y destaca por su autonomía de 330 kilómetros y su batería de 30,24 kWh. Su mayor fortaleza: precio competitivo y prestaciones sólidas para quienes buscan iniciarse en la movilidad eléctrica.

El listado de los 5 autos chinos más baratos en noviembre 2025

JMEV Easy 3: US$18.900.

JAC S2 Intelligent: US$19.900.

Kaiyi X3: US$21.655.

BYD Dolphin Mini GL: US$22.999.

MG3 1.5L HEV Confort: US$23.500.

Especificaciones técnicas del JMEV Easy 3

Motor, autonomía y carga

Motor eléctrico de 68 CV.

Torque: 125 Nm.

Tracción delantera y cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y One Pedal.

La aceleración de 0 a 50 km/h en apenas 4,5 segundos lo convierte en un aliado ágil para el tránsito urbano.

Batería de ion-litio, refrigerada por líquido, no solo garantiza mayor vida util sino que permite cargar hasta el 80% en 6 horas en casa, o en apenas 40 minutos en cargadores rápidos (del 20 al 80%). El cargador doméstico viene incluido.

El diseño exterior incluye llantas de aleación de 15 pulgadas.

Diseño moderno y tecnología a bordo

Mide 3,72 metros de largo.

Llantas de aleación de 15 pulgadas.

Parrilla con tira de LED.

Logo iluminado.

Pantalla táctil central de 10,1 pulgadas que integra tablero y multimedia.

Climatizador automático.

Asientos con apoyacabezas integrados.

Volante multifunción.

Seguridad

Doble airbag frontal (se espera que para las próximas versiones se agreguen más airbags).

Frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD.

Control de estabilidad (ESC).

Freno de estacionamiento electrónico.

Asistente de arranque en pendiente.

Monitoreo de presión de neumáticos.

Cámara 360°.

Sensores de estacionamiento trasero y anclajes ISOFIX.

Alerta sonora para peatones y apagado automático en caso de colisión.

Beneficios y posventa

Precio: USD 18.900. Esto lo posiciona como el auto eléctrico más accesible del país.

Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros para el auto y 8 años o 120.000 km para la batería.