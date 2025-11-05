La revolución eléctrica suma desde este mes un nuevo jugador en el país: el JMEV Easy 3, un compacto 100 % eléctrico que acaba de llegar al mercado local.
El Easy 3 es un hatchback del Segmento A pensado para la ciudad. Compite con el Renault Kwid E-Tech y el BYD Dolphin Mini GL, y destaca por su autonomía de 330 kilómetros y su batería de 30,24 kWh. Su mayor fortaleza: precio competitivo y prestaciones sólidas para quienes buscan iniciarse en la movilidad eléctrica.
El listado de los 5 autos chinos más baratos en noviembre 2025
- JMEV Easy 3: US$18.900.
- JAC S2 Intelligent: US$19.900.
- Kaiyi X3: US$21.655.
- BYD Dolphin Mini GL: US$22.999.
- MG3 1.5L HEV Confort: US$23.500.
Especificaciones técnicas del JMEV Easy 3
Motor, autonomía y carga
- Motor eléctrico de 68 CV.
- Torque: 125 Nm.
- Tracción delantera y cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y One Pedal.
- La aceleración de 0 a 50 km/h en apenas 4,5 segundos lo convierte en un aliado ágil para el tránsito urbano.
- Batería de ion-litio, refrigerada por líquido, no solo garantiza mayor vida util sino que permite cargar hasta el 80% en 6 horas en casa, o en apenas 40 minutos en cargadores rápidos (del 20 al 80%). El cargador doméstico viene incluido.
Diseño moderno y tecnología a bordo
- Mide 3,72 metros de largo.
- Llantas de aleación de 15 pulgadas.
- Parrilla con tira de LED.
- Logo iluminado.
- Pantalla táctil central de 10,1 pulgadas que integra tablero y multimedia.
- Climatizador automático.
- Asientos con apoyacabezas integrados.
- Volante multifunción.
Seguridad
- Doble airbag frontal (se espera que para las próximas versiones se agreguen más airbags).
- Frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD.
- Control de estabilidad (ESC).
- Freno de estacionamiento electrónico.
- Asistente de arranque en pendiente.
- Monitoreo de presión de neumáticos.
- Cámara 360°.
- Sensores de estacionamiento trasero y anclajes ISOFIX.
- Alerta sonora para peatones y apagado automático en caso de colisión.
Beneficios y posventa
Precio: USD 18.900. Esto lo posiciona como el auto eléctrico más accesible del país.
Garantía: 3 años o 100.000 kilómetros para el auto y 8 años o 120.000 km para la batería.