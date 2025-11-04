Empieza el juicio contra el expolicía que mató a su vecino por el volumen de la música Un jurado popular juzgará a Rafael Horacio Moreno, el hombre de 75 años que le disparó a Sergio Díaz durante el festejo de la Navidad de 2024.

Había salido el sol hace una hora y ya quedaba poca gente dando vueltas en el barrio. Era Navidad. Todo el mundo se había reunido para festejar la noche anterior. En el parlante de la casa de Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, sonaba cumbia santafesina a todo volumen. Ese fue el motivo de una discusión. Se escuchó un disparo y todo quedó en silencio.

A casi un año de ese hecho, cuando Rafael Horacio Moreno, de 75 años, baleó en el pecho y mató a su vecino Sergio David Díaz, de 40, empieza el juicio por jurados que definirá el futuro procesal del acusado, un policía federal retirad. La familia de la víctima pide que sea condenado a la máxima pena por el delito que se le imputa; mientas que la defensa irá por su absolución.

“Queremos que lo condenen a la pena máxima posible y que la cumpla en el penal. No queremos que salga con domiciliaria”, reclamó Yamila, la hermana de Díaz, que encabeza el pedido de justicia. En caso de ser condenado, Moreno podría pasar sus días preso en su casa.

En diálogo con TN, la mujer también reflexionó: “Va a ser muy difícil para nosotros porque el señor va a estar presente y lo vamos a tener cara a cara. Además, van a mostrar y contar todo lo que pasó. Vamos a tener que revivir todo de nuevo”.

Este martes será la selección del jurado popular que decidirá el futuro procesal de Moreno, y el miércoles empezará la ronda de testigos. Se espera que el juicio se desarrolle en cuatro jornadas. El veredicto se podría dar a conocer el viernes.

De parte del particular damnificado presentaron seis testigos, que son familiares de la víctima y que presenciaron el asesinato. También hay una decena de personas citadas por parte de la fiscalía, entre médicos y personal policial que acudió el día del hecho, más los testigos de la defensa.

El juicio tendrá lugar en la Universidad Nacional de La Matanza. La causa fue elevada bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra, ya que el revólver utilizado no estaba habilitado.

El fiscal del caso será Sergio Antín; mientras que el debate será dirigido por la jueza técnica Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Matanza.

La defensa está en manos del abogado Francisco Oneto, quien había pedido la prisión domiciliaria para Moreno por su edad avanzada y porque no existían riesgos procesales, pero el pedido fue rechazado. Por eso, el acusado llega al juicio detenido, a pesar de tener 75 años.

La defensa pedirá la absolución por legítima defensa, según pudo saber TN. Sostienen que el policía retirado se defendió de una agresión, sintió miedo por su vida y disparó para salvarse.

También aseguran que fue “humillado y vapuleado”. En caso de ser condenado, solicitarán la domiciliaria por el estado de salud del acusado. “Está muy anciano y no se encuentra bien”, indicaron a este medio.