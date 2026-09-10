Encontraron una carta de 1833 donde el gobernador de Buenos Aires relata la usurpación inglesa de las Malvinas

Casi dos siglos después de uno de los episodios centrales de la historia argentina, un documento hallado por el Archivo Histórico de Tucumán permitió reconstruir cómo llegó a la provincia la noticia de la usurpación británica de las Islas Malvinas en 1833. Se trata de un oficio enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Alejandro Heredia.

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El documento está compuesto por cuatro hojas y relata los acontecimientos ocurridos a partir del 2 de enero de 1833 , cuando las fuerzas británicas tomaron el control de las islas. Su contenido permite conocer cómo las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron informadas sobre lo sucedido y cómo esa comunicación llegó hasta Tucumán.

El destinatario del escrito también resulta significativo. Por entonces, Tucumán ocupaba un lugar de relevancia política dentro de las Provincias Unidas , en un período en el que todavía no existía la Argentina como Estado nacional en su forma actual.

Javier Critto, director del Archivo Histórico, explicó que por esa importancia política el primer parte fue dirigido al gobernador tucumano. “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.

El hallazgo se produjo mientras especialistas del Archivo trabajaban en la recuperación y conservación del patrimonio documental de la provincia. El material fue identificado entre los documentos históricos y ahora permite acceder a un testimonio directo de cómo se informó uno de los acontecimientos que marcaron la relación entre Argentina y el Reino Unido.

Para Critto, se trata de un documento “inédito y fundamental para nuestra memoria”. En ese sentido, destacó que el contenido permite recuperar una parte de la historia vinculada con el reclamo argentino sobre las islas.

La presentación del oficio se realizó en el marco de un ciclo de conferencias organizado por el Archivo Histórico de Tucumán, una iniciativa que busca combinar la preservación de documentos con actividades de divulgación, formación y reflexión sobre distintos momentos de la historia provincial y nacional.

El ciclo fue impulsado por el gobierno de Osvaldo Jaldo y también contempla actividades vinculadas con los 60 años del cierre de los ingenios azucareros ocurrido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó que el objetivo es construir una “memoria activa” y remarcó que la tarea del Archivo no se limita a conservar documentos, sino que también busca acercarlos a la comunidad.

Las conferencias cuentan con la participación de historiadores y especialistas relacionados con la historia de Tucumán y la producción azucarera, quienes analizan el cierre de los ingenios y sus consecuencias sociales y económicas.

Las actividades se desarrollan en la sede del Archivo Histórico de la Provincia, ubicada en 25 de Mayo 487, San Miguel de Tucumán, con entrada libre y gratuita.

La recuperación del oficio de 1833 se suma así al patrimonio documental disponible para investigadores y ciudadanos y permite conocer, a través de un testimonio de época, cómo circuló la información sobre la ocupación británica de las Malvinas entre las autoridades de las Provincias Unidas.