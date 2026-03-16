Falleció un reconocido exmagistrado

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Jesús Los Arcos Vidaurreta falleció ayer en Santa Rosa a los 77 años, en La Pampa. Nacido en 1948, fue abogado y docente. Tuvo una extensa trayectoria en el Poder Judicial y llegó a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia en el año 1984 junto a José Arturo Sáez Zamora y Elvira Rossetti. Ese cargo lo tuvo por diez años, desde el regreso a la democracia hasta 1994, cuando pasó a integrar el fuero federal, donde presidió el Tribunal Oral Federal hasta que se jubiló en 2009.

Fue Secretario Académico de la UNLPam a partir de la intervención de octubre de 1975 hasta entrada la última dictadura militar. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas como Profesor Adjunto de la cátedra Derecho Civil de la carrera de Contador, cargo al que renunció en 2014.