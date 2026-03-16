    • 16 de marzo de 2026 - 10:27

    Falleció un reconocido exmagistrado

    Tenía 77 años y había integrado el máximo tribunal.

    Luto. Imagen ilustrativa.-
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    Jesús Los Arcos Vidaurreta falleció ayer en Santa Rosa a los 77 años, en La Pampa. Nacido en 1948, fue abogado y docente. Tuvo una extensa trayectoria en el Poder Judicial y llegó a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia en el año 1984 junto a José Arturo Sáez Zamora y Elvira Rossetti. Ese cargo lo tuvo por diez años, desde el regreso a la democracia hasta 1994, cuando pasó a integrar el fuero federal, donde presidió el Tribunal Oral Federal hasta que se jubiló en 2009.

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    Fue Secretario Académico de la UNLPam a partir de la intervención de octubre de 1975 hasta entrada la última dictadura militar. Fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas como Profesor Adjunto de la cátedra Derecho Civil de la carrera de Contador, cargo al que renunció en 2014.

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    Jesús Los Arcos Vidaurreta tenía 77 años.

    En su juventud, se destacó como arquero del Club Independiente de Santa Rosa y luego se sumó a All Boys, donde era suplente del recordado Elías Galán. En paralelo con su labor judicial, sobre finales de los ‘90, comenzó a dedicar tiempo a la escultura en madera. Algunas de sus obras se exhiben en la Catedral y en la Iglesia de la Sagrada Familia. Sus restos fueron llevados al Cementerio Parque. Lo sobreviven su esposa Olga Gallego y los hijos de ambos.

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