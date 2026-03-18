Javier Milei destacó que la inflación mayorista "está bajando" y que la minorista seguirá el mismo camino

El presidente de la Nación se refirió al dato de inflación del mes pasado y explicó por qué está a la baja.

Una semana después de conocerse el dato de inflación, Javier Milei afirmó que la mayorista “está bajando” y que la minorista seguirá el mismo camino. Además, volvió a afirmar su deseo de que llegue a cero en los próximos meses. Ante una pregunta sobre si la inflación estaba alta, el presidente sostuvo: “Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno. Para agosto, la inflación debería empezar con cero”.

En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió el objetivo presidencial de que el IPC comience con 0% en el segundo semestre, aunque dejó la puerta abierta para que ocurra en los meses siguientes a agosto. “Esperábamos el dato. Sabíamos que venía en ese entorno porque la suba de la carne y las tarifas pegó. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación lo más bajo posible”, detalló Caputo.

En tanto, insistió en que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% en agosto, pero con matices. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, señaló.

Qué dijo Luis Caputo sobre el dato de inflación El funcionario utilizó su cuenta de X como es costumbre cada vez que se conoce el Índice de Precios al Consumidor y sostuvo: “La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

A su vez, el ministro vinculó ese proceso con la evolución de la actividad económica. Al respecto, señaló que la corrección es “fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”, y destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.