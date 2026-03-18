    • 18 de marzo de 2026 - 07:09

    Javier Milei destacó que la inflación mayorista "está bajando" y que la minorista seguirá el mismo camino

    El presidente de la Nación se refirió al dato de inflación del mes pasado y explicó por qué está a la baja.

    Javier Milei.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una semana después de conocerse el dato de inflación, Javier Milei afirmó que la mayorista “está bajando” y que la minorista seguirá el mismo camino. Además, volvió a afirmar su deseo de que llegue a cero en los próximos meses. Ante una pregunta sobre si la inflación estaba alta, el presidente sostuvo: “Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno. Para agosto, la inflación debería empezar con cero”.

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    En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió el objetivo presidencial de que el IPC comience con 0% en el segundo semestre, aunque dejó la puerta abierta para que ocurra en los meses siguientes a agosto. “Esperábamos el dato. Sabíamos que venía en ese entorno porque la suba de la carne y las tarifas pegó. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación lo más bajo posible”, detalló Caputo.

    En tanto, insistió en que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% en agosto, pero con matices. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, señaló.

    Qué dijo Luis Caputo sobre el dato de inflación

    El funcionario utilizó su cuenta de X como es costumbre cada vez que se conoce el Índice de Precios al Consumidor y sostuvo: “La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

    A su vez, el ministro vinculó ese proceso con la evolución de la actividad económica. Al respecto, señaló que la corrección es “fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”, y destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

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