    • 11 de junio de 2026 - 08:49

    La ANMAT prohibió un dentífrico, un aceite y productos químicos para piletas: cuáles son

    El organismo nacional ordenó retirar del mercado distintos productos de uso cotidiano al detectar irregularidades en los registros, la rotulación y la documentación sanitaria.

    Dentrífico de carbón.

    Dentrífico de carbón.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización y uso de varios productos de consumo masivo, entre ellos un dentífrico, un aceite y productos químicos destinados al mantenimiento de piletas y piscinas. La decisión fue publicada a través de distintas disposiciones oficiales tras detectarse incumplimientos que impiden garantizar su seguridad y trazabilidad.

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    Entre los productos alcanzados por la medida figura una pasta dental comercializada sin las autorizaciones correspondientes. Según el organismo, el dentífrico carecía de registros sanitarios válidos "Dentífrico en polvo con carbón natural – CARBON WHITE" y no existían garantías sobre su origen, elaboración o composición, por lo que fue considerado un producto ilegítimo.

    La resolución también incluyó un aceite de oliva virgen extra, "Blend Suave, marca Green Olive" y otros artículos cosméticos y de higiene personal que presentaban irregularidades similares, vinculadas principalmente a la falta de inscripción oficial y a la imposibilidad de verificar las condiciones de fabricación.

    Además, la ANMAT avanzó sobre distintos químicos utilizados para el tratamiento de aguas de piscinas "BICH OVER Piscinas". Entre ellos aparecen desinfectantes, alguicidas y otros productos destinados al mantenimiento de piletas, algunos de los cuales no contaban con registro vigente o presentaban inconsistencias en su identificación y etiquetado.

    Desde el organismo remarcaron que este tipo de medidas buscan proteger a los consumidores ante productos cuya procedencia o composición no puede ser certificada. En esos casos, las autoridades sanitarias consideran que existe un riesgo potencial para la salud y ordenan su retiro inmediato de los canales de comercialización.

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