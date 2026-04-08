La escribana de Manuel Adorni declarará hoy en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La escribana Adriana Mónica Nechevenko deberá presentarse hoy a las 10 de la mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar como testigo en el expediente que evalúa el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete , Manuel Adorni .

Manuel Adorni bajo la lupa: otra hipoteca por USD 100.000 en su departamento

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El propósito de la convocatoria es que, bajo juramento de decir verdad, la escribana ofrezca detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentará en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza.