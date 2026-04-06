Manuel Adorni bajo la lupa: otra hipoteca por USD 100.000 en su departamento

El patrimonio de Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena tras conocerse una nueva operación inmobiliaria. El funcionario registró una hipoteca por USD 100.000 sobre un departamento en Buenos Aires , en una maniobra que ahora es analizada en el marco de una investigación judicial .

Ley de Glaciares: el oficialismo pidió sesionar el miércoles en Diputados para sancionar la reforma

La operación vinculada a Manuel Adorni se concretó el 15 de noviembre de 2024 , el mismo día en que su esposa adquirió una propiedad en un country de la provincia de Buenos Aires. Según los registros, el crédito fue otorgado por dos mujeres , quienes aportaron el total de USD 100.000.

El departamento hipotecado está ubicado en la calle Asamblea al 1100 y ya contaba con una hipoteca previa de USD 75.000 , registrada en 2014. Con esta nueva operación, el inmueble quedó con dos gravámenes activos.

En la nueva hipoteca de Manuel Adorni , las acreedoras fueron Graciela Isabel Molina de Cancio , quien habría aportado USD 85.000, y Victoria María José Cancio , con USD 15.000.

El funcionario ya había declarado estas deudas ante la Oficina Anticorrupción, aunque sin detallar las condiciones. En su presentación, informó montos equivalentes en pesos, que representan cerca del 50% del total del crédito .

Investigación judicial y nuevas medidas

La situación de Manuel Adorni es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo analiza por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, fue citada a declarar la escribana que intervino en varias operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.

La Justicia busca determinar el origen de los fondos, los compromisos asumidos y la evolución del patrimonio, que incluye también la compra de una casa en un country, un departamento en Caballito y un vehículo adquirido poco después de asumir en el Gobierno.

Crecimiento patrimonial bajo análisis

Las nuevas revelaciones se suman a otras operaciones recientes de Manuel Adorni, como la adquisición de un departamento valuado en cientos de miles de dólares, financiado en gran parte por un préstamo de particulares.

El caso genera interrogantes sobre el crecimiento de su patrimonio durante su gestión, en un contexto en el que el Gobierno expresó respaldo político al funcionario.

La investigación continúa y podría derivar en nuevas medidas a medida que se conozcan más detalles sobre las operaciones financieras y patrimoniales.