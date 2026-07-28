Las 10 mejores herramientas para convertir JPG a PDF gratis o de pago

Aunque las imágenes JPG son ideales para fotografías y capturas, el formato PDF sigue siendo la opción preferida. Esto es especialmente cierto cuando se trata de compartir documentos de forma ordenada. Y es que unificar varias imágenes en un único archivo facilita el envío de facturas, formularios o materiales de estudio, además de simplificar su impresión y almacenamiento.

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Por eso, a continuación recogemos 10 herramientas para convertir JPG a PDF gratis o de pago.

PDFFly sobresale por su combinación de rapidez y utilidad, especialmente cuando se trabaja con varias imágenes al mismo tiempo. La herramienta permite agrupar fotografías, capturas de pantalla y documentos escaneados en un único PDF ordenado, sin necesidad de registro y de forma gratuita. Esto resulta útil cuando necesitas preparar documentación sin gestionar cada archivo por separado.

Para quienes necesitan convertir JPG a PDF gratis , PDFFly ofrece un proceso sencillo desde el navegador y compatibilidad con numerosos formatos de archivo. Además, una vez creado el PDF, es posible comprimirlo o traducirlo sin salir de la plataforma.

El convertidor de JPG a PDF de iLovePDF permite importar imágenes desde un dispositivo, Google Drive o Dropbox, una ventaja nada desdeñable cuando se trabaja desde distintos entornos o equipos.

Además, aunque existen planes Premium y Business, la versión gratuita ofrece suficiente flexibilidad para la mayoría de las tareas de conversión y organización de imágenes en PDF. También incorpora opciones para reorganizar el orden de las imágenes antes de la conversión y ajustar parámetros como la orientación de las páginas, el tamaño del papel o los márgenes del documento.

3. Smallpdf

En cuanto a Smallpdf, se trata de una plataforma suiza disponible desde 2013. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia intuitiva incluso para quienes apenas están familiarizados con este tipo de herramientas.

Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de procesar varias imágenes simultáneamente y reorganizarlas antes de generar el PDF. Todo ello puede hacerse directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas adicionales.

4. PDF24

A diferencia de muchas plataformas similares, PDF24 Tools puede utilizarse de forma completamente gratuita y sin las limitaciones habituales de otros servicios online. Además de su convertidor de JPG a PDF, ofrece decenas de herramientas relacionadas con la gestión documental desde una misma plataforma.

Otro de sus grandes atractivos es PDF24 Creator, un programa de escritorio gratuito que permite procesar los archivos localmente. Esto puede resultar especialmente útil cuando se trabaja con documentación confidencial o cuando se prefiere no depender de servicios en la nube.

5. Soda PDF

Disponible desde 2010, Soda PDF combina una versión online con software de escritorio para quienes necesitan trabajar con documentos de forma habitual. Su convertidor de JPG a PDF permite personalizar distintos aspectos del archivo antes de exportarlo y se integra con servicios de almacenamiento en la nube.

La plataforma cuenta con una modalidad gratuita para tareas básicas, aunque algunas funciones avanzadas, como el OCR o el procesamiento por lotes, requieren una suscripción de pago.

6. FreeConvert

La versatilidad constituye uno de los principales atractivos de FreeConvert. Porque no solo es capaz de transformar archivos JPG a PDF gratis, sino que también admite una amplia variedad de formatos y ofrece herramientas de ajustes para innumerables parámetros.

Otro de sus puntos fuertes radica en la seguridad. Cuando pasa un tiempo, los archivos utilizados se eliminan de forma automática. Esto aporta una capa extra de tranquilidad para el usuario cuando trabaja con documentación sensible.

7. Canva

Lanzada en 2013, Canva va un paso más allá de la simple conversión de archivos. Además de reunir varias imágenes en un mismo PDF, permite añadir texto, modificar diseños y personalizar la composición antes de exportar el documento final.

La plataforma cuenta con una versión gratuita bastante completa, mientras que algunas funciones avanzadas están reservadas para Canva Pro, que ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días. Por ello, resulta especialmente interesante para quienes desean editar o presentar sus documentos con un acabado más visual.

8. PDF Candy

Bajo una apariencia sencilla se esconde un repertorio bastante amplio de herramientas relacionadas con la gestión documental. PDF Candy va más allá de la conversión puntual y ofrece diferentes utilidades desde un mismo entorno.

Si buscas cómo pasar de JPG a PDF, esta solución se une a la lista de propuestas que funcionan desde el navegador. Además, tampoco se olvida de la necesidad de ajustar parámetros antes de la descarga, tales como la orientación o los márgenes.

9. AvePDF

AvePDF reúne más de 50 herramientas para trabajar con documentos PDF desde el navegador, incluyendo conversión, compresión, OCR y firma electrónica. En cuanto a la versión gratuita, permite procesar archivos de hasta 128 MB y un máximo de 10 documentos por operación, aunque limita el procesamiento a dos tareas cada seis horas.

10. LightPDF

Cuando el volumen de trabajo aumenta, la automatización deja de ser una comodidad para convertirse en una necesidad. LightPDF responde a esta casuística mediante una función de conversión por lotes que agiliza notablemente el proceso.

A ello se suma la compatibilidad con distintos formatos de imagen y el acceso directo desde el navegador, lo que facilita el uso de la herramienta desde prácticamente cualquier dispositivo sin instalaciones previas.

Convertir imágenes en PDF puede simplificar muchas tareas

No existe una única respuesta a la pregunta de cómo pasar de JPG a PDF. Algunas personas priorizarán la velocidad, mientras que otras buscarán funciones adicionales o un mayor control sobre la seguridad del archivo. Lo importante es elegir la herramienta que mejor se adapte a la forma en que trabajas y al resultado que necesitas obtener.

FUENTE: nota.texto7