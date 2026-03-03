Limites de horas de trabajo y turnos de trabajo según la reforma laboral de 2026

A principios de 2026, el Congreso argentino aprobó un amplio paquete de reformas laborales que modifica significativamente el código laboral del país, con algunos de los cambios más importantes que afectan la forma y el momento en que los empleados pueden trabajar. La ley, a menudo denominada Ley de Modernización Laboral , fue impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada en medio de un acalorado debate entre el Gobierno, los grupos empresariales que la apoyaban y los poderosos sindicatos.

Entre sus componentes más controvertidos se encuentran las modificaciones de los límites de las horas de trabajo, la flexibilidad de los turnos y los sistemas de notificación y seguimiento de las horas trabajadas. El Gobierno pretende con estos cambios modernizar el mercado laboral, fomentar el empleo formal y aumentar la flexibilidad de los empleadores. Los críticos argumentan que, en la práctica, la reforma debilita las protecciones establecidas para los trabajadores y puede ampliar el alcance de las jornadas laborales prolongadas. El resultado es una importante reestructuración de la regulación del tiempo de trabajo en Argentina.

Antes de la reforma, la legislación laboral argentina, regulada principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), establecía una jornada laboral ordinaria de ocho horas diarias y 48 horas semanales, con horas extras obligatorias por encima de esos límites y remuneradas con una prima. Los turnos diarios, los períodos de descanso entre turnos y las protecciones en torno al pago de horas extras eran garantías legales establecidas desde hacía mucho tiempo y diseñadas para equilibrar las demandas de los empleadores con el bienestar de los trabajadores. En la práctica, los empleadores y los trabajadores solían basarse en registros manuales o en una calculadora de horas de trabajo básica para garantizar el cumplimiento de estos límites y realizar un seguimiento preciso de las horas extras.

La reforma laboral de 2026 pretende ajustar ese marco mediante la introducción de mecanismos que proporcionen a los empleadores una mayor flexibilidad en la programación, al tiempo que se mantienen las protecciones mínimas de descanso. El núcleo de estos cambios son los nuevos límites y herramientas para distribuir las horas de trabajo y notificar el tiempo trabajado de forma diferente al modelo tradicional, lo que aumenta la importancia de los sistemas de seguimiento preciso de las horas para garantizar el cumplimiento y la transparencia.

Uno de los cambios más significativos introducidos por la reforma es la ampliación de la posible jornada laboral diaria de 8 a 12 horas . Según las nuevas normas aprobadas por el Congreso en febrero de 2026, los empleados pueden trabajar turnos individuales más largos, de hasta 12 horas, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Las fuentes jurídicas subrayan que esto no suprime los límites diarios, sino que crea una nueva posibilidad dentro de un régimen estructurado y compensatorio que exige que los empleadores y los empleados acuerden la ampliación de los turnos, a menudo mediante acuerdos escritos.

Si bien el máximo de horas ordinarias semanales sigue anclado en el marco existente (con 48 horas como punto de referencia), la ley permite esta ampliación de las horas diarias siempre que se respeten los períodos mínimos de descanso entre turnos. Eso significa que los trabajadores deben seguir disfrutando de un mínimo de 12 horas de descanso entre el final de un turno y el inicio del siguiente, una garantía que se mantiene incluso cuando se amplían los límites diarios.

Los partidarios de la reforma argumentan que esta flexibilidad permite a los empleadores adaptar mejor la contratación y la programación a los períodos de máxima actividad, mientras que los detractores advierten que la ampliación de la duración de los turnos puede fomentar jornadas laborales más largas sin las garantías adecuadas ni una compensación exigible cuando las tareas son exigentes.

El banco de horas: seguimiento del tiempo de trabajo y compensación flexible

Un pilar central de la nueva ley laboral es la introducción y formalización del sistema de «banco de horas». Este mecanismo permite registrar, gestionar y compensar las horas de trabajo de una manera diferente a las normas tradicionales sobre horas extras.

Bajo este sistema, los empleadores y los empleados pueden acordar por escrito acumular las horas extras trabajadas por un empleado y compensarlas más tarde con tiempo libre, en lugar de pagar inmediatamente las tarifas tradicionales por horas extras. Esto significa que, en lugar de recibir un salario más alto por las horas extras, el empleado podría obtener una cantidad equivalente de descanso o una reducción de horas en el futuro.

Por ejemplo, el banco de horas podría permitir a un empleado trabajar turnos de 10 o 12 horas durante los periodos de mayor actividad y luego tomar jornadas más cortas o tiempo libre adicional más adelante, equilibrando el total de horas durante un periodo acordado. Esto proporciona flexibilidad y la necesidad de informar y realizar un seguimiento preciso de las horas, ya que la compensación en tiempo libre en lugar del pago de horas extras requiere un registro preciso.

Es fundamental que este sistema tenga en cuenta la carga de trabajo global y el bienestar de los trabajadores, exigiendo que cualquier acuerdo de banco de horas documente explícitamente tanto las horas adicionales como los períodos de descanso o reducción de la carga de trabajo correspondientes. Se espera que los empleadores mantengan registros sólidos que reflejen claramente cómo se han trabajado y compensado las horas, con el fin de evitar abusos.

Períodos de descanso, límites de turnos y requisitos de información

Una de las protecciones clave que se mantiene en el nuevo régimen es el requisito de que los trabajadores disfruten de al menos 12 horas de descanso entre el final de un turno y el comienzo del siguiente. Esta norma tiene por objeto garantizar que, incluso con turnos más largos, los trabajadores dispongan de suficiente tiempo de descanso entre períodos de trabajo.

La ley también mantiene restricciones sobre el descanso semanal, incluidas disposiciones para un mínimo de 35 horas de descanso en un período determinado. Si bien la ley aumenta la flexibilidad en la programación del trabajo, no elimina estos mínimos básicos de descanso, un punto destacado en el debate sobre la reforma tanto por los partidarios como por los detractores.

Desde un punto de vista práctico, estos requisitos de períodos de descanso y límites de turnos subrayan la importancia de informar y realizar un seguimiento precisos del tiempo de trabajo. Los empleadores deben instaurar sistemas que registren cuándo comienzan y terminan los turnos de los empleados, cómo se acumulan las horas en un banco de horas y cuándo se toman las compensaciones en tiempo libre. Esta transparencia es esencial no solo para cumplir con la ley, sino también para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que los turnos prolongados no se utilicen para sobrecargar a los empleados sin la compensación adecuada.

Los expertos y los defensores de los derechos laborales han señalado que los detalles de cómo se aplicarán estos sistemas en la práctica —en particular, cómo interactuarán con la ley los relojes digitales, el software de fichaje y los protocolos de información de los empleadores— siguen en fase de desarrollo, ya que el poder ejecutivo está preparando la normativa oficial.

Límites de turnos, trabajo a tiempo parcial y flexibilidad

Otro aspecto importante de la reforma es cómo trata el trabajo a tiempo parcial y los contratos flexibles. La legislación aclara que los contratos a tiempo parcial se formalizan y son admisibles en el nuevo régimen, lo que permite a los trabajadores y a los empleadores negociar horarios que no alcancen las horas tradicionales a tiempo completo. Esto mejora la flexibilidad para ambas partes, pero refuerza la necesidad de registros claros que hagan un seguimiento del número de horas acordadas y de las horas reales trabajadas.

Al reconocer el trabajo a tiempo parcial y los acuerdos voluntarios para turnos prolongados, la reforma tiene por objeto ampliar las opciones de empleo, en particular para los trabajadores que buscan horarios inferiores a los de jornada completa o para los sectores en los que son habituales los horarios irregulares. Al mismo tiempo, estas disposiciones subrayan la necesidad de que los empleadores documenten y hagan un seguimiento de la forma en que se organizan y remuneran las horas.

La respuesta de los sindicatos y el futuro de la regulación de las horas de trabajo

La aprobación de la reforma laboral ha sido objeto de una fuerte oposición por parte de los sindicatos. La mayor federación sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha presentado recursos judiciales para que se declare inconstitucional la reforma y ha criticado los cambios en las normas sobre la jornada laboral por considerar que erosionan las protecciones existentes desde hace mucho tiempo. Los detractores argumentan que la ampliación de los límites diarios y los mecanismos de seguimiento flexibles podrían perjudicar a los trabajadores si no se regulan y aplican adecuadamente.

Los partidarios, entre los que se encuentran el Gobierno y los grupos empresariales, sostienen que una mayor flexibilidad en la jornada laboral y en la organización de los turnos contribuirá a reducir la informalidad en el mercado laboral, fomentará el empleo formal y atraerá inversiones al reducir las rigideces que históricamente han distorsionado el mercado laboral argentino.

A medida que la reforma pasa de la aprobación legislativa a su aplicación definitiva y a los detalles normativos, sigue siendo una cuestión clave cómo se controlarán, supervisarán y aplicarán las horas de trabajo. Tanto los empleadores como los empleados tendrán que adaptarse a sistemas que hacen hincapié en la presentación de informes precisos y la documentación del tiempo trabajado y el descanso compensatorio.

Conclusión: un nuevo marco regulatorio para las horas de trabajo

La reforma laboral de 2026 en Argentina supone uno de los cambios más significativos en la regulación del trabajo en décadas, especialmente en lo que respecta a las horas de trabajo, los límites de los turnos y los sistemas de seguimiento del tiempo. Al permitir turnos diarios más largos de hasta 12 horas, formalizar un banco de horas para la compensación flexible y mantener los requisitos mínimos de descanso, la legislación introduce un enfoque más flexible pero complejo para regular el tiempo de trabajo.

La notificación y el seguimiento precisos de las horas de trabajo serán esenciales tanto para el cumplimiento de la normativa como para la protección de los derechos de los trabajadores. A medida que avance la implementación, tanto los empleadores como los trabajadores observarán de cerca cómo se desarrollan estos cambios en la práctica, equilibrando la flexibilidad con la necesidad de salvaguardar condiciones de trabajo justas y humanas.