Rosario: discutió en una barbería, volvió con un arma y mató a un bebé de un año

Un bebé de un año y tres meses fue asesinado en la tarde de este jueves como consecuencia de un ataque a balazos a partir de una discusión en una barbería de la cual su propietario, y padre de la víctima, habría sido ajeno.

El hecho ocurrió en un local de Melincué al 6100, en barrio Roque Sáenz Peña, Rosario . Minutos después el atacante, de 25 años, fue retenido por un vecino hasta que lo detuvo personal del Comando Radioeléctrico.

Por lo que se había reconstruido en función de la información preliminar, el trágico episodio que conmocionó a todo el vecindario se registró minutos antes de las 19 en una barbería donde se originó una discusión entre dos hombres , de los cuales al menos uno de ellos estaba allí como cliente. En ese marco uno de los hombres se fue y prometió volver.

Según lo que pudo saberse respecto de lo sucedido, minutos después ese hombre regresó. Al respecto algunas versiones indicaban que lo hizo en auto Renault Clio gris y otras referían que fue en una moto. No se descarta que hayan llegado en ambos vehículos.

Lo que quedó claro, según testigos, es que el agresor estaba acompañado por otras personas que apenas el tirador comenzó a disparar se dieron a la fuga y eran buscadas por personal policial.

Qué pasó en la barbería

No estaba claro si el asesino entró al negocio a disparar o si lo hizo desde la vereda. Tampoco se había establecido si quien abrió fuego fue la misma persona que había mantenido la discusión o si fue uno de sus acompañantes.

Lo cierto es que, al menos uno de los dos o tres balazos que gatilló, impactó en el hombro de Gian Mastrocola, un bebé de 15 meses hijo del dueño de la barbería. Según trascendió de la información preliminar, en el local también se encontraban en ese momento la madre del niño y el cliente que había tenido la discusión.

El pequeño herido fue llevado con urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, ubicado a siete cuadras, pero cuando llegó ya estaba sin vida. También se indicó que hubo momentos de tensión en el hospital.

Luego de escuchar los disparos, un vecino de la cuadra —al parecer un gendarme— corrió al atacante mientras éste se daba a la fuga y lo retuvo hasta que llegó la Policía.

El sospechoso de la muerte del bebé de un año

El sospechoso fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años y con antecedentes. Al parecer no era conocido en el vecindario.

Según dio a conocer rápidamente el Ministerio de Seguridad de la provincia, el sospechoso cuenta con al menos dos anotaciones como menor de edad: tenía 16 años en 2017 cuando fue detenido a tres cuadras de la barbería atacada este jueves, junto a otra persona mientras arrastraban una moto Honda Twister que había sido robada. Y un año después fue detenido con un arma de fuego entre sus pertenencias.