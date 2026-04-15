Luis Caputo arriba a Estados Unidos para participar de la cumbre con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este miércoles a los Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebra esta semana en Washington. Como objetivo central, el funcionario buscará cerrar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo y destrabar una transferencia por US$1000 millones.

La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

Caputo, que viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, estará presente en los paneles de discusión sobre la economía global del foro y mantendrá distintos encuentros bilaterales.

Durante el viaje, tendrá una reunión con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva , en medio de las negociaciones con el organismo alrededor del programa por US$20.000 millones que el Gobierno selló el año pasado.

Además del encuentro con Georgieva, Caputo y Daza también mantendrán reuniones con el Presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y con su par del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. A esa lista se suma el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

A su vez, el ministro participará de la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo.

Para completar la gira en Washington, Caputo también estará presente en el encuentro de Ministros del G20 destinado a discutir sobre economía global y Educación Financiera Global.

Sigue la revisión con el FMI

En paralelo, todavía se mantienen conversaciones para cerrar la segunda revisión, que evalúa principalmente el frente fiscal y la acumulación de reservas. En cuanto al primer objetivo, el Gobierno logró el año pasado un superávit primario cercano al 1,4% del PBI, por encima del 1,3% del producto prometido. El único contratiempo en ese sentido es que el equipo económico había pronosticado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, la situación de las reservas es diferente. Se estima que el Ejecutivo no alcanzó lo pautado en esa materia y deberá pedir un waiver (un perdón) del FMI. Producto del reclamo del organismo, el Banco Central anunció a comienzos de este año un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones.

En ese contexto, el Gobierno discute los pormenores de la segunda revisión del acuerdo, una instancia que espera cerrar cuanto antes para desbloquear una transferencia pos US$1000 millones adicionales y mostrar ante los mercados una nueva señal de apoyo del Fondo.

Las previsiones del FMI para la economía argentina

En la previa de la visita de Caputo, el FMI publicó una serie de datos poco auspiciosos para el Gobierno en relación a las expectativas para la Argentina para este año.

Producto de la guerra en Medio Oriente, el prestamista de última instancia recortó medio punto porcentual su pronóstico de crecimiento para la economía argentina para 2026 y redujo a 3,5% la proyección de expansión del PBI. En paralelo, ajustó al alza su estimación para la inflación con un promedio anual de 30,4%. En cambio, mantuvo para el año próximo la expectativa de crecimiento del 4%, con una caída en la proyección inflacionaria del 15,7% anual.

El panorama más pesimista, actualizado en las Perspectivas Económicas globales del organismo (WEO, por sus siglas en inglés), llegó poco antes de que se conociera el dato del 3,4% de inflación de marzo.

Pese a la nueva alza de precios, atribuida a los efectos del conflicto en Irán, el ministro de Economía aseguró este martes que “la inflación va a tener certificado de defunción” y pronosticó que “los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”.