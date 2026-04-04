Patentamientos de maquinaria agrícola crecieron en marzo y refuerzan expectativas en el sector

Los patentamientos de maquinaria agrícola registraron un crecimiento del 21,4% interanual en marzo, en un contexto de mejores expectativas comerciales y financieras dentro del sector agroindustrial argentino. La suba marca un cambio de tendencia frente a períodos anteriores de caída y refleja un mayor dinamismo en la inversión productiva.

El repunte se explica principalmente por una mejora en las condiciones de financiamiento y una mayor previsibilidad en el corto plazo, factores clave para un mercado altamente dependiente del crédito y de las expectativas del productor. En este escenario, las decisiones de compra comienzan a reactivarse, especialmente en segmentos como tractores, cosechadoras y pulverizadoras.

El crecimiento de marzo se suma a un comienzo de 2026 que ya mostraba señales alentadoras. En enero, los patentamientos habían registrado un incremento cercano al 5%, consolidando una tendencia de recuperación gradual tras un 2025 con altibajos.

Desde el sector destacan que eventos como Expoagro y la evolución del clima en la zona núcleo continúan siendo determinantes para sostener este impulso. La disponibilidad de lluvias y los niveles de producción agrícola impactan directamente en la capacidad de inversión de los productores.

Expectativas y desafíos hacia adelante

A pesar del crecimiento, el mercado de maquinaria agrícola sigue condicionado por variables macroeconómicas como las tasas de interés, el acceso al crédito y la evolución del tipo de cambio. No obstante, el incremento de marzo sugiere un escenario más optimista que podría consolidarse en los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales.

Además, la recuperación del sector también abre oportunidades para nuevos modelos de negocio vinculados al agro y a la economía digital. En este contexto, plataformas online y servicios asociados ganan protagonismo, incluso en áreas como el entretenimiento y las apuestas deportivas, donde cada vez más usuarios acceden a servicios digitales como Betpari , ampliando el ecosistema de consumo vinculado a la conectividad rural.

Un mercado que busca consolidarse

El crecimiento de los patentamientos en marzo representa una señal positiva para el agro argentino, que busca dejar atrás la incertidumbre de los últimos años. Si bien aún persisten desafíos, el cambio en las expectativas comerciales y financieras podría ser el punto de partida para una recuperación más sostenida del sector.